WKW ETO FC Győr: csalódást jelentő év után előre

A játékoseladásból befolyt pénzre szükség van a megfelelő működéshez.

Minden nehezítő körülményt figyelembe véve is csalódást keltett szereplésével a WKW ETO FC Győr az NB II elmúlt évi kiírásában. A csapat a kitűzött cél alsó szintjét sem érte el és a 12. helyen fejezte be a pontvadászatot. A szezon közben ugyan voltak jobb végeredménnyel biztató időszakok, de az ETO végül gyenge hajrájának köszönhetően a múlt évi 6. hely után ezúttal a mezőny második felében végzett. Az okokról, a jelenről és a jövőről Soós Imre ügyvezetővel beszélgettünk.

„Szerintem a klub lehetőségeit tekintve reális célt tűztünk ki a csapat elé az első tíz hely valamelyikének megszerzésével – kezdi Soós Imre. – A Covid is megtette a hatását abban, hogy nem tudtunk jobban teljesíteni, a bajnokság egyes szakaszaiban az is gondot jelentett, hogyan, kikkel álljunk ki egy-egy mérkőzésre. A hajrára sajnos elfogyott a játékosok motivációja is. Természetesen nem lehetünk elégedettek a tizenkettedik hellyel.”

A bajnokságot Tuifel Péter vezetőedzővel kezdte a csapat, utána két meccsre Király József lett a beugró, majd következett Csató Sándor, végül pedig Dobos Barna.

„A Tuifel–Herczeg kettősre azért esett a választásunk, mert a koronavírus-járvány miatt nem akartunk olyan szituáció- ba belefutni, ami aztán jelentős anyagi terheket rótt volna a klubra. Bizonytalan helyzet volt, nem lehetett tudni, hogy újra félbeszakítják-e a bajnokságot.Öt meccs után aztán Tuifelék maguk kérték a felmentésüket. Csató kinevezése előtt az volt a kérdés, hogy szerződtessünk-e egy nevesebb edzőt, vagy a saját környezetünkből nevezzünk-e ki valakit, aki ismeri a saját nevelésű fiataljainkat is. Csató mellett döntöttünk. A csapat összekovácsolódását segítette, amikor a járvány miatt az ETO Park Hotelbe két hétre karanténba kellett vonulnia a játékosoknak. Javult a játék, születtek értékes győzelmek. A téli felkészülés után sem látszott, hogy a formaidőzítéssel vagy az eredményességgel gond lehet, de aztán valami megtört. Elmaradtak a sikerek, a fiatalok beépítése sem történt meg, nem láttunk megfelelő jövőképet, ezért döntöttünk a váltás mellett. Be kell vallanunk, ez nem sikerült: Dobossal nagyon gyenge teljesítményt nyújtott a csapat. Gyengébbet, mint korábban.”

Az ETO játékoskeretét gyakran érte kritika abban a tekintetben is, hogy a két idősebb, egyébként jól teljesítő Priskin Tamás és Lipták Zoltán mellett sok ugyan a tehetséges fiatal, de gyenge a derékhad, ráadásul közöttük sok a kölcsönjátékos.

„A világviszonylatban mérvadónak tekintett transfermarkt.de számításai alapján a tavalyi NB II-es mezőnyben az ETO-é volt a harmadik legértékesebb játékoskeret, csupán a Debrecen és a Vasas előzte meg. Ezt a szereplésünk nem adta vissza, nagyjából a harmadik-negyedik hely megszerzése lett volna jogos. Megkaptuk az MLSZ-től a tavalyi év kimutatását a fiatal futballisták kötelező játékpercét meghaladó időről. Érdekes számokat mutat. A Csákvár áll az élen mintegy 12 ezer perccel, az ETO a második 11 ezerrel és harmadik a Haladás 10 ezerrel. Ezek a csapatok a mezőny második felében végeztek, a dobogósok, mint a DVSC, a Gyirmót és a Vasas, nem érik el a 3 ezer percet. Az MLSZ ugyan anyagiakkal honorálja a pluszperceket, de ennek összege nincs arányban a klubok kockázatvállalásával, a fiatalok szerepeltetésével, ami egyébként a magyar labdarúgás érdeke is. Tavasszal többször kaptunk bírálatot, hogy Gundel-Takács Bence helyett miért Ruisz Barnabás védett. Ruisz 2002-es születésű, legalább akkora tehetségnek tartom, mint Onódi Ákost.

Piacképes kapus, akinek meg kellett adni a lehetőséget az NB II-es szereplésre. Szerintem nem is okozott csalódást.”

Az ETO az elmúlt időszakban négy saját nevelésű játékosát (Kalmár Olivér, Hidi Sándor, Szánthó Regő és Kerkez Milos) is értékesítette, amivel becslések szerint jelentősebb bevételre tett szert. Ugyanakkor nem vásárolt, csak szabad játékosokat igazolt.„Téves ez a képzet, hiszen az átigazolási időszakokban a szövetség rendelkezéseinek megfelelően több tízmillió forintot költünk tehetséges utánpótlás- játékosok vásárlására. Az állam finanszírozza az akadémiai képzést, de sokadszor hangsúlyozom, ezt a forrást nem lehet a felnőttcsapat működtetésére fordítani. Ezért bevételt kell termelni a megfelelő működéshez, aminek egyik formája a játékoseladás. A televíziós jogdíj, az MLSZ-től kapott összeg és a tulajdonosi betét mellett az ETO-nak erre a pénzre szüksége van a létezéshez. Nagy dolognak tartom, hogy stabilan működik a klub, noha két-három éve még a léte is veszélyben volt, de most is csak egyetlen jelentősebb szponzorunk van, a WKW. A legutóbbi sajtótájékoztatón meghirdettem a lehetséges új szponzorok számára az átláthatóságot, azóta sem kopogtatott egyetlen cég sem az ajtónkon. Győr sportkoncepciójába pedig nem fér bele egy 117 éves klub támogatása. Ennek megítélése nem az én feladatom, bár mint láthatjuk, több városban sokkal nagyobb az összefogás ebben a tekintetben.”

Az ETO menedzsmentje a modellváltásban látja az előrelépés lehetőségét, ezért június 1-jével Hannich Pétert bízta meg, hogy sportigazgatóként feleljen az első csapatért.

„Hannich Péter szabad kezet kapott a szakmai stáb és a játékoskeret kialakításában. Rendelkezésére áll egy büdzsé, amiből gazdálkodhat. Nyilván megvannak a korlátaink, hiszen az első osztályú játékosok olyan mértékű anyagi javadalmazásra tartanak igényt, amelyet mi nem tudunk és nem is akarunk megfizetni. A másodosztályban viszont vonzó klub az ETO a zavartalan működése és az infrastruktúrája miatt is, ez utóbbit főként azután szokták értékelni a játékosok, amikor elkerülnek innen. Ismert az új vezetőedző Klausz László személyében, aki korábban volt a klub játékosa. Alakul a játékoskeret is, a sportigazgató elképzeléseit ismerve erősebb gárda áll majd a szakmai stáb rendelkezésére.”