Vízilabda – Nem félnek a lemorzsolódástól Győrben

A Győri VSE vízilabda-szakosztályára is hatással van a járvány.

Gyakorlatilag minden edzést beszüntettek a klubnál, egyéni edzésrend mellett dolgoznak a játékosok – tudtuk meg Ábrahám Csabától, a szakosztály vezetőjétől.

Pedig a leállás előtt elég jó szinten álltak a győri pólósok, hiszen a fiúknál a 2009-es korosztálytól teljes a létszám a csoportokban, jövőre a tervek szerint a gyermek-, a serdülő- és az ifjúsági korcsoportban tudnak csapatot indítani az országos bajnokságban. A lányoknál még van bővülési lehetőség, de itt is látszik a fejlődés. Ugyanakkor hat olyan játékosa is van a klubnak, aki ob I-es csapatokban szerepel kettős igazolással. Ez is az itteni munka elismerése, ahogyan korosztályos válogatottak is vannak.

„Folyamatos a kapcsolat a gyerekekkel, az edzések mellett mérkőzéseket is néznek, elemeznek közösen a különböző kapcsolatokon keresztül, így igyekeznek edzőink fenntartani az érdeklődést a sportág iránt. Biztosak vagyunk benne, hogy a gyerekek szeretnének mihamarabb visszatérni az uszodába. Reméljük, erre tényleg mielőbb lesz lehetőségük” – mondta Ábrahám Csaba.