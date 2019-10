Visszatérhet a pályára Tilinger Tamara, az MKC csapatkapitánya

A Motherson-Mosonmagyaróvári Kézilabda Club három meghatározó játékosát volt kénytelen nélkülözni az elmúlt időszakban. A műtétek után rehabilitáló Gyimesi Kitti és Simona Szarková visszatérésére még várni kell, de Tilinger Tamara már pályára tud lépni a szombati dunaújvárosi bajnoki mérkőzésen.

– Nagyon vártam már, hogy rendbe jöjjön a lábam, mert rettenetesen nehéz volt kívülről figyelni a mérkőzésinket – kezdte a beszélgetést az MKC csapatkapitánya.

– Egy sportoló számára ez persze mindig embert próbáló, de nekem most különösen az volt. Sikerült végig dolgoznom a teljes nyári alapozást és közvetlenül az első bajnoki találkozó előtti napokban sérültem meg. Ráadásul a hosszú pályafutásom során még soha nem volt ilyen jellegű problémám, ezért nem is tudtam pontosan, hogy mire is

számíthatok.

– A bajnoki nyitányon megpróbálkozott a játékkal az Alba ellen, de jól érzékelhetően komoly fájdalmai voltak. Mi is történt pontosan?

– Részleges combizom-szakadás volt elől a jobb combomban és ezzel a sérülés protokollja szerint, öt hetet kellett kihagynom. A székesfehérvári találkozó előtti utolsó edzéseken éreztem, hogy fáj a combom, de nem gondoltam, hogy ilyen komoly a baj. Injekciókat kaptam és megpróbálkoztam a játékkal, de a mérkőzésen már nagyon erős fájdalmaim voltak. Az elmúlt öt hétben folyamatosan kaptam, az ilyenkor leghatásosabb, ultrahangos kezeléseket a masszőrünktől. Az edzéseken pedig egyedül, vagy a többi sérülttel dolgoztam, de teljes értékű munkát csak ezen a héten tudok végezni.



– Mindenki nagyon várta már a visszatérését. Egy ilyen elég hosszúra nyúlt kihagyás után meg kell kérdezni, hogy milyen állapotban van?

– Panaszmentes vagyok, tehát mindenképpen segíteni akarok a csapatnak a hétvégi bajnoki találkozón. Viszont óvatosnak is kell lennem, mert amikor elfáradok, egy kis szúró fájdalom ismét jelentkezik. Vigyáznom kell tehát, hogy nehogy kiújuljon ez a sérülés vagy beszakadjon az izom a combomban. Megfelelő terheléssel azonban hamar össze fogom szedni magam és teljesen rendben leszek. Az edzőkkel pedig pontosan meg fogjuk beszélni, hogy mennyit tudok játszani a szombati bajnoki találkozón.

– Nagyon hosszú még a bajnokság, így teljesen érthető, ha nem akarja elsietni a visszatérést. Arra azonban kíváncsiak vagyunk, hogy mi a

véleménye az NB I eddig lejátszott mérkőzéseiről?

– Úgy látom, hogy az idén még kiegyensúlyozottabb a bajnokság, tehát az élcsapatok mögött, nagyon nagy harc lesz a középmezőnyben. Ezért minden megszerzett pontnak, komoly jelentősége van és ez fokozottan igaz az idegenből elhozottakra. Nagyon oda kell figyelnünk tehát a következő mérkőzésinkre, mert ezeket a pontokat nekünk is gyűjteni kell. Úgy gondolom, hogy az elmúlt négy forduló kellett ahhoz, hogy összeálljon a csapatunk, ahová sok új kézilabdázó érkezett. Gyimesi Kitti és Simona Szarková is lassan bekapcsolódhat a munkába és velük is erősebbek leszünk. A fiatalok közül pedig többen is nagyon ígéretesen mutatkoztak be nálunk, hiszen Kellermann Dóra, Lancz Barbora és az idén nagyon sokat fejlődött Szalai Zsuzsanna is sokat hozzá tudnak tenni a játékunkhoz. Rengeteget kell még dolgoznunk ahhoz, hogy igazán jó csapat kegyünk, de jó irányba haladunk!