Visszakapta pályáját a DAC Győrben – fotók

Sínre került a korábbi vasutas sportklub, a DAC sorsa, hétfőn ünnepélyes keretek között adta vissza a klubnak a győri önkormányzat nevében Dézsi Csaba András polgármester a pápai úti sporttelepet.

A pályán nemrég még villany, sőt meleg víz sem volt, két évvel ezelőtt ugyanis a létesítmény fenntartói és a bérlők közötti vita eredményeként többmilliós tartozás gyűlt össze, így a szolgáltatók kikapcsolták az összes közművet. A megyei II. osztályban szereplő együttest működtető kis társaság és a futballcsapat azonban kitartott.

Jól tették, mert a tulajdonos állami vagyonkezelő birtokvédelmi eljárást kezdeményezett a korábbi bérlővel szemben, ennek lezárása után lett nemrég a sporttelep tulajdonosa a győri önkormányzat, amely most üzemeltetőként jelölte ki a nádorvárosi egyesületet.

Másodszor kapta vissza pályáját a DAC, hiszen korábban a kórház helyén játszhatott a patinás klub csapata

– mondta az átadás apropóján Dézsi Csaba András. – Kalandos utat járt be azóta a pápai úti sporttelep, amelynek sorsa azért fontos, mert a sport példát mutat. Fontos az utánpótlás-nevelés is, amit a DAC képvisel. Nekünk, ha volt időnk, még lementünk a térre futballozni, ma már sok gyerek csak a telefonjával játszik, ezért is örülök ennek küldetésnek” – tette hozzá a polgármester.

Videó az átadóról hamarosan.