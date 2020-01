Kézilabda – Vesztegetési ügy: a Mosonmagyaróvár is érintett

Négy játékvezető, egy edző és egy közvetítő esetében bírósági tárgyalással folytatódik a kézilabdás vesztegetési ügy.

A Duna TV Kék fény című műsorának január 20-i adása foglalkozott részletesen a nyolc személyt érintő kézilabdás vesztegetési üggyel. A riport alapján közöttük négy játékvezető, két edző, egy sportegyesületi elnök és egy külsős közvetítő van.

Az ügyészek szerint a négy bíró pénzt (150 és 500 ezer forint közötti összegeket) fogadott el a két edzőtől és a klubvezetőtől, akik a mérkőzések befolyásolását kérték tőlük.

A vádiratok szerint a vádlottak három első (2016. 12. 30.: Budaörs–Mosonmagyaróvár 27–22, 2017. 02. 18.: Mosonmagyaróvár–Alba Fehérvár 29–31, 2017. 03. 24.: Kisvárda–Mosonmagyaróvár 23–18) és két második ligás (2015. 10. 24.: Kisvárda–Hajdúnánás 15–27, 2017. 04. 02.: Törökszentmiklósi Székács–Törökszentmiklósi KE 34–29), továbbá egy Ligakupa-mérkőzés (2017. 03. 29.: Eger–Orosháza 26–25) eredményét befolyásolták, illetve kísérelték meg befolyásolni. A nyomozás a 2016–2017-es bajnokság végéig tartott.

A műsorban elhangzott, hogy a Kisvárda és a Mosonmagyaróvár korábbi edzőjéről, valamint az Orosháza klubvezetőjéről van szó, míg a játékvezetők a bírók élvonalához tartoztak, kettőjüket korábban az év játékvezetőjének is megválasztották.

A vádlottak további játékvezetők megvesztegetését is megkísérelték, ám utóbbiak visszautasították a „vacsorára”, illetve a „pálya kiegyenesítésére” felajánlott százezer forintot és jelentették az esetet a játékvezetői bizottság vezetőinek.

Az érintett hat meccsből ötször nem is az a csapat nyert, amelynek érdekében bundáztak – a mosonmagyaróváriak például mindhárom érintett meccset elbukták –, így előfordult, hogy a beígért kenőpénzt sem adták át. Ez azonban nem is feltétele a vesztegetésnek, már az is bűncselekménynek minősül, ha valaki a jogtalan előny ígéretét elfogadja. A lehallgatott telefonbeszélgetések pedig ezt bizonyítják.

Az óvári edző és az orosházi klub elnöke hajlandó volt beszélni és mindketten terhelő vallomást tettek a többiekre. Tavaly ősszel előbbi másfél évnyi felfüggesztett börtönbüntetéssel, míg utóbbi 800 ezer forint pénzbüntetéssel megúszta az ügyet, nem tört derékba a karrierjük. Az elnök ugyanúgy vezeti az egyesületét, az edző pedig jelenleg is NB I/B-s csapatot irányít.

A Fővárosi Törvényszék előkészületi ülésén nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról és úgy nyilatkozott, nem érzi magát bűnösnek T. P. és öt társa, az ügy további vádlottjai. Az eljárásban az első tárgyalási nap április 17-én 9 órakor lesz a Fővárosi Törvényszéken.

A klub jelenlegi elnöksége közleményt adott ki, melyben kijelentette: „A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club jelenlegi elnöksége a 2016/17-es bajnokság során a médiában közölt játékvezetői vesztegetési ügy kapcsán sem a rendőrségtől, sem az ügyészségtől, sem pedig a szövetségtől semmiféle kérdést, megkeresést, információt nem kapott. Az egyesület akkori vezetői, edzői pedig már nincsenek kapcsolatban a klubbal. Az MKC – miközben sajnálja és felháborítja, hogy az együttes neve felelőtlen emberek miatt ilyen ügy által került előtérbe – teljes mértékben elhatárolódik az esettől.”

Megkerestük a klub akkori elnökét és edzőjét, de lapzártánkig nem értük el őket.