Véget ért a szezon: veretlenül lett bajnok a Győr Sharks

A Győr Sharks győzelmével ért véget az idei amerikaifutball-szezon, mely a koronavírus-járvány miatt különleges volt.

Tulajdonképpen most a legmagasabb osztályt a HFL-es és a divízió I-es csapatokból gyúrta össze a szövetség. Az Absolute Live Divízió I elnevezésű sorozatban a Cápák fokozatosan lendültek játékba, és végül veretlenül lettek bajnokok.

Érdekesség, hogy a szezon Győr Sharks–NBA Crushers összecsapással kezdődött – ott 28–26-ra győztek a győriek –, és a finálét is ez a két csapat vívta egymással, de a szombathelyieknek ezúttal még annyi esélyük sem volt a győzelemre, mint szeptemberben.

A Nyúlon rendezett Pannon Bowlra természetesen nézők nem mehettek, ám az internetes közvetítésben láthatták, hogy már az első negyedben domináltak a győriek, az NBA Crushers támadóalakulata mindössze három alkalommal tudott pályára lépni. Ebben a játékrészben a Győr Sharks sem találta meg a réseket, így 0–0-ról folytatódott a párharc. A második szakaszban már jobbak voltak a Sharks támadói, meg sem álltak 29 pontig, miközben a vendégek csupán egy touchdownig és a sikeres jutalomrúgásig jutottak (29–7).

A nagyszünet után még keményebbé vált a Győr Sharks védekezése, viszont a meccs második felében már csak egy mezőnygólra futotta erejéből. Noha a végén becsúszott még egy vendégtouchdown, a befejezés így is magabiztos, 32–13-as győri siker lett. A mérkőzés MVP-jének Benedek Lászlót választották meg.

Becs László a csapat egyik legrutinosabb tagjának számít, még a HFL-es sikerekben is oroszlánrészt vállalt. Tizenhat évig elkapóként szerepelt, most viszont a védelemben játszott.

A válogatott játékos így értékelte a találkozót: „Azt gondolom, teljes kontroll alatt volt a mérkőzés, a szeptemberi meccs után nehezebb feladatra számítottunk, de végül kijött a HFL alsóháza és a divízió I közötti különbség. Előbbibe normál körülmények között jelenleg mi tartozunk, utóbbiba a szombathelyiek, akik egyébként bajnokok voltak az osztályukban.

A kulcs az volt, hogy a második félidőben változtattunk a védekezésünkön, igaz, az egy szem mezőnygólra nem lehetünk büszkék. A szezonra ugyanakkor azok lehetünk, igazából

kijött a lépés végig, és bár túlértékelni nem szabad ezt az eredményt, azért mégiscsak presztízs volt valahol megnyerni a bajnokságot. Ráadásul több csapattársamnak is ez az első bajnoki címe. Kellett ez a siker a csapatnak, de jövőre nehezebb lesz a dolgunk.”