Új játékost igazolt a Sopron Basket

A Sopron Basket augusztus eleje óta keményen készül a hétvégén rajtoló magyar bajnoki pontvadászatra, és nyakukon van már az októberi Euroliga rajt is. Több nem várt nehézséggel kellett szembenézniük a felkészülés során, mely lépésekre késztette a vezetőséget.

„Shey Peddy személyében új játékossal bővül a keretünk – vágott bele az események részletezésébe Török Zoltán ügyvezető. – Érkezésével akár egy második Yvonne Turnert is találhatunk, hiszen rengeteg a párhuzam a két játékos pályája alakulásában és bizonyos fokig a karakterükben is.

Nyilvánvalóan felvetődik szurkolókban a kérdés, hogy miért van szükség az utolsó pillanatban igazolni a rajt előtt, hiszen teljesnek mondható keretet jelentettek be jó néhány hónappal ezelőtt. A magyarázat az, hogy Napheesa Collier ügynöke arról értesítette a klubot, hogy szerződött játékosuk a WNBA szezont követően, egészségügyi okokra hivatkozva nem tud még decembertől sem a csapat rendelkezésére állni.

”Folytatom a sort azzal, hogy Bri January és csapata fantasztikusan teljesít, ami azt jelenti, hogy akár a teljes október folyamán nélkülöznünk kell irányítónk. Nos a két játékos együttes és tartós hiánya miatt szükségszerűvé vált, hogy lépjünk. A játékospiac azonban ilyenkor rendkívül szűkös. A változtatás az eredetileg tervezett szerkezet és bizonyos fokig a játékunk feladására is kényszerít bennünket, ami rengeteg további kérdést is felvet. Ezekre a szakmai stábnak kell megtalálnia a választ. Gáspár Dáviddal áttekintettük, mit is tehetnénk és valamennyi tényezőt figyelembe véve, Shey leigazolása mellett döntöttünk. Nyilvánvaló, hogy lényegesen alacsonyabb szerkezetre kell vele átállnunk és talán azt sem kell magyarázni, hogy Collier olimpiai bajnokként mekkora veszteség a csapat potentált játékerejét tekintve. Itt szeretném megjegyezni, hogy Colliert egész szezonra szerződtettük, december 1-től továbbra is a játékosunknak tekintem és ennek megfelelően fogunk eljárni vele kapcsolatban„ – mondta Török Zoltán.

Shey Peddy az utolsó phoenixi mérkőzését követően 5 nappal csatlakozik a Sopron Baskethez, a teljes szezonra érkezik.

”Ahogy azt már az Euroliga sorsolást követően is nyilatkoztam, ebben az évben türelmet kérek szurkolóinktól, mert a rajtra koránt sem tud összeállni csapatunk. A fentebb vázolt események tükrében ez még inkább igaz. Határ Betti ugyanakkor lassan visszatérhet a pályára, ám Jelena Brooks sérülése makacsabbnak bizonyult, vele kapcsolatban szeretnénk rendkívül óvatosan és körültekintően eljárni. Az Ő játéka jelenleg bizonytalan. Adott ugyanakkor a lehetőség Czukor Dalma és Varga Alíz előtt! Bízunk bennük, hiszen rengeteg munkát fektettünk az egyéni felkészülésükbe. Nyáron a tehetség-csoportunkból felkerült játékosok közül Sitku Zsuzsi győzött meg leginkább bennünket, így fiatal tehetségünk a felnőtt keret teljes értékű tagja lesz a szezon során, de a többi akadémistánk is fel-fel tűnik majd a keretben. Nehezen, döcögősen, de rengeteg munkával készülünk a rajtra. A jelszó azonban továbbra sem változott: Csak a Sopron! „

Sheylani Peddy: Egy későn érő hátvéd

A 32 éves játékos pályafutása nagyban hasonlít az egykori soproni közönségkedvenc, Vonnie Turner karrierjének alakulására. A Phoenix Mercury vajkezű hátvédje alulértékelt játékos hírében állt, akit pályafutása kései szakaszában „fedeztek fel”. Izraeli, osztrák, német klubok után az Euroligában a TTT Riga együttesében robbant be igazán a nemzetközi színtéren, ahol nem csak a pontok szállítása terén, de a lepattanók begyűjtésében és a társak kiszolgálásában is jeleskedett. A lettek vezéreként figyeltek fel rá a WNBA-ben is, holott már 2012-ben kiválasztotta a Chicago Sky. A Washington Mystics színeiben debütált 2019-ben, ahonnan Phoenixbe vezetett az útja. A Mercuryban közel 18 percet töltött pályán az idei WNBA alapszakasz során, olyan játékosok mellett, mint Diana Taurasi, Brittney Griner, Skyler Diggins-Smith, Kia Nurse, vagy a korábban a SOpron Basket sorait erősítő Bria Hartley és Megan Walker.

Az energikus, remek csapatembernek titulált Shey a reményeik szerint klubunknál is olyan magasságokba fog emelkedni, mint Vonnie.