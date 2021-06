Új igazolás – Harcos játékossal erősített az ETO

Újabb középpályással erősített a WKW ETO FC Győr NB II-es labdarúgócsapata. A legutóbb Kazincbarcikán szereplő, 25 esztendős Toma György 2 plusz 1 évre kötelezte el magát Győrbe.

Az elmúlt szezonban alapembernek számított a Kazincbarcika középpályáján Toma György. A 26 esztendős kárpátaljai játékos az Ukrajna területén található Huszton született 1996. április 27-én. A magyar felmenőkkel rendelkező középpályás 18 éves korában egy Dinamo Kijev elleni mérkőzésen bemutatkozott az ukrán élvonalban is. Ezután került Magyarországra, ahol először a Kisvárda játékosa volt, onnan Cigándra került, legutóbb pedig Kazincbarcikán volt. A keménységéről is ismert Tomának az ETO-nál az elsődleges feladata, a középpálya stabilizálása lesz.

Toma György egy korábbi, a csakfoci.hu-nak adott interjúban az alábbiakat emelte ki a mentalitásával kapcsolatban:

„Nálunk Ukrajnában már a hétéves gyerekekbe is azt verik bele, hogy minél keményebbek legyenek, csússzanak be, ütközzenek. Ez rám is jellemző volt fiatal koromtól. Itt Magyarországon picit más volt a játék, de ezzel a harcias hozzáállásommal gyorsan tudtam érvényesülni. Azt mondják, folyamatosan fejlődök, egyre érettebb és sokoldalúbb a játékom. Bízom benne, hogy ezt magasabb szinten is be tudom majd bizonyítani.”

– Leginkább „munkás” játékosként jellemezném magam – kezdte Toma György. – Próbálom kivenni a részem mind az előre -, mind pedig a hátra játékból. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen patinás klubnál szerepelhetek, mint az ETO. Természetesen szeretnék minél több időt a pályán tölteni, meghatározó játékossá válni, és nagy célokért küzdeni.