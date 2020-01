Tragédia és gyász: év végén, harmincöt évesen hunyt el Völgyi Dániel testvére

Gyászol az ETO és a Gyirmót korábbi labdarúgója, Völgyi Dániel. Év végén elhunyt a futballista harmincöt esztendős bátyja.

Rendkívül nehéz időszakon megy keresztül Völgyi Dániel, az ETO és a Gyirmót FC Győr korábbi labdarúgója. A védő nemrég szakított menyasszonyával, a napokban pedig fiatalon elhunyt a testvére, Roland.

„Valóban nagyon fájdalmas év áll mögöttem, hiszen még a szakítást sem dolgoztam fel igazából, amikor kiderült, hogy nagyon nagy a baj a bátyámmal” – mondta érdeklődésünkre Völgyi Dániel.

„Rolanddal együtt kezdtünk el futballozni a Tisza Volán Fociiskolában. Nálam is nagyobb tehetségnek tartották. Amolyan igazi vérbeli csatár volt. Én alig tizenhét évesen a fővárosba kerültem, ő sajnos nem kapott ilyen lehetőséget. Szegeden és környékén sok csapatban futballozott, még gólkirály is volt. Azt gondolom, kis szerencsével igazán nagy karriert futhatott volna be.”

Völgyi elárulta, súlyos betegség okozta a tragédiát.

„Az elmúlt szezonban még a megyei másodosztályban futballozott, aztán külföldön vállalt munkát. Tavaly nyáron már haza kellett jönnie, mert egyre többet köhögött, egyre komolyabbak lettek a tünetei. Itthon ment el orvoshoz, ahol közölték vele: tüdődaganata van. Sajnos már annyira előrehaladott volt az állapota, hogy műteni sem lehetett. Az orvosok sem tehettek semmit. Talán ha előbb észreveszi, s kiderül, mi a baj, megoperálhatták volna, s lehet, még mindig közöttünk lenne. Az év vége előtt nem sokkal, december 28-án búcsúztunk el tőle örökre.”

Dániel és Roland nagyszerű testvérek voltak.

„Négy évvel volt nálam idősebb, s fiúkként ugyan volt közöttünk egyfajta rivalizálás, kiből lesz majd jobb futballista, de mindig megértettük, amiben tudtuk, segítettük egymást. Sajnálom, hogy felnőttként már nem játszhattunk egy csapatban, mert ahogy azt már említettem, korán elkerültem Szegedről, ő pedig ott maradt. Nagyon jó futballista válhatott volna belőle, s emellett nagyon jószívű ember volt.”

Völgyiéknél érthető módon elmaradtak a megszokott ünnepek.

„Különös hangulatban telt a karácsony és természetesen szomorúan a szilveszter. Gyászoltunk és gyászolunk még most is. A jövő héten lesz a temetés, biztos vagyok benne, hogy sokan eljönnek Rolandtól búcsút venni.”

Völgyi Dániel jelenleg az NB II-es Soroksár játékosa.

„Nagyszerű csapatba, közösségbe kerültem, emellett edzőképzésre járok. Azt gondolom, a futball, a sport segít ezt a nehéz időszakot átvészelni. Sokat segítenek a társak és a csapat vezetői is. Azt mondták, megértik, ha egy ideig nem tudok a focira koncentrálni. Már csak emiatt is erősnek érzem magam és megpróbálok erős is maradni.”