Továbbjutott az MKC a Liga Kupában Mosonmagyaróváron

A legjobb négy közé kerülés volt a tétje a szerda esti MKC- SZISE Liga-kupa találkozónak, amelyet végül is nézők előtt játszottak le az UFM Arénában. Az odavágó mérkőzés döntetlenje után a kupamérkőzések megszokott forgatókönyve szerint zajlott le a találkozó, amelynek az elején még tartotta magát a SZISE, de végül az MKC magabiztosan győzött.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Motherson-Mosonmagyaróvár – Szent István SE 30 – 22 (16 – 14)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 600 néző. V: Héjja, Kónya.

Mosonmagyaróvár: HERCZEG – Katona 1, Gyimesi 1, Hudák 3, HORVÁTH B. 5, Bardi, HAJTAI 6. Csere: Dányi, Ferenczi (kapusok), Tilinger 3 (1), LANCZ 5 (1), Somogyi, Kellermann D. 1, Domokos 3, Szalai Zs. 1, Lázár 1 (1). Edző: Bognár Róbert.

Szent István SE: Gercsó – Horváth G. 2, Monori 1, ARON 9 (5), Tobak 2, Szerző R. 1 (1), STRANIGG ZS. 3. Csere: Mátéfi (kapus), Scheffer, Sziráki, Albert, Varjú 2, Pánczél 1, Tieff 1. Edző: Vojkovics Gyula.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 7/6.

A mérkőzés elején jelezte az élvonal újonca, hogy nem mondott le a továbbjutásról a Liga-kupa sorozatban. A budapestiek a nagyon lendületes irányító Aron Andrea vezérletével egy – két gólos előnyben kézilabdáztak. A kicsit tompán, a támadások során pedig pontatlanul játszó hazaiak húsz perc elteltével találták meg a játékuk ritmusát. Herczeg Lili is bemutatott néhány bravúrt, amelyek után már négy góllal is vezetett az MKC. Ez már megnyugtatónak tűnt, a játékrész végére elfáradó egyetemistákkal szemben, de a félidő végére meg tudta felezni a hátrányát a harcosan kézilabdázó SZISE.

Semmit sem döntött el tehát az első félidő, viszont azt egyértelműen jelezte, hogy több kell a legjobb négy közé kerüléshez a mosonmagyaróvári csapattól. Ennek megfelelően is kezdték a hazaiak a második játékrészt és tíz perecen belül elhúztak hat találattal. A fiatalok közül Lancz Barbora, Kellermann Dóra, Szalai Zsuzsanna és Domokos Dalma is ügyesen, eredményesen szállt be a játékba. Így egyre nőtt a különbség a két csapat között, amivel a mosonmagyaróvári együttes szépen, módszeresen be is biztosította a győzelmét. Hazai pályán is bemutatkozott a fiatal jobbszélső Somogyi Liza, és Bognár Róbert a hajrában több eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosát is pályára küldhette.

Bognár Róbert: – Igazából ilyen mérkőzésre számítottam, hiszen egy kicsit fáradt már a csapat és ezért álmosan is kezdte ezt a találkozót. A félidő második felétől viszont már jobban játszottunk, a második félidő pedig tulajdonképpen rendben volt. Örülök a fiatalok bíztató játékának valamint a magabiztos továbbjutásnak a Liga-kupában.

Vojkovics Gyula: – Gratulálok a mosonmagyaróvári csapatnak a továbbjutáshoz és a saját csapatomnak is ahhoz, hogy eddig eljutott ebben a sorozatban. Mást viszont nem szeretnék mondani.