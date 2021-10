Torna ob – A győri Mészáros Krisztofer az egyéni összetett bajnoka

A férfiaknál címét megvédve Mészáros Krisztofer, a nőknél pedig Böczögő Dorina nyerte a tornászok országos bajnokságának egyéni összetett versenyét a budapesti Központi Tornacsarnokban pénteken.

A magyar szövetség beszámolója szerint Mészáros az ugrás kivételével mind az öt szeren remek gyakorlatot mutatott be, mindegyiken első lett, ugyanakkor ugrásban is döntőbe jutott ötödikként. A Győri AC tornászának összetett pontszáma 83,050 volt, ezzel klubtársa, Tomcsányi Benedek, valamint a KSI SE versenyzője, Bátori Szabolcs előtt megnyerte az egyéni összetettet. A múlt hétvégén rendezett szombathelyi Grand Prix-viadalon egy ezüst- és két bronzérmet nyerő Mészárosé lett a nap legmagasabb pontszáma is, talajon 14,350 ponttal győzött.

„Nagyon örülök a címvédésnek, szerettem volna megnyerni az összetett versenyt, ugrásban viszont mindenképpen javítani szeretnék majd a szerenkénti döntőben, és mivel minden szeren sikerült fináléba kerülnöm, ez egy remek felkészülés a világbajnokságra” – idézte a szövetség közleménye Mészárost.

A nőknél az egyéni összetettben legutóbb 2018-ban diadalmaskodó Böczögő a felemáskorlát kivételével kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, kedvenc szerén, a talajon 12,800 ponttal az első helyen került be a szerenkénti döntőbe. A csapatban Európa-bajnoki bronzérmes tornász összetettben 49,500 pontos eredménnyel győzött, minimális különbséggel megelőzve az első felnőtt idényét teljesítő Szilágyi Nikolettet. Harmadikként a csapattal szintén Eb-harmadik Bácskay Csenge zárt, és az övé lett a versenynap legmagasabb pontszáma is, ugrásban 14,250 pontot gyűjtött. A kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia kisebb lábsérülése miatt csak felemáskorláton indult, és Draskóczy Imre szövetségi kapitány tájékoztatása szerint arra koncentrál, hogy a világbajnokságon ezen a szeren a nagy gyakorlatát mutassa be.

„Nagyon örülök az újabb országos bajnoki címemnek, de őszintén szólva én most nem a pontokra koncentráltam. Korábban mindig rástresszeltem a nagy versenyekre, most próbáltam ezt elengedni, és úgy látszik, ez működik, csak élvezni akartam a tornát” – nyilatkozta Böczögő a versenynap végén.

A férfiaknál és a nőknél is minden szeren az első hat helyezett jutott be a szombaton és vasárnap sorra kerülő szerenkénti finálékba. A férfiaknál szombaton talajon, lólengésben és gyűrűn, vasárnap pedig ugrásban, korláton és nyújtón rendeznek döntőt, míg a nőknél a szombati programban ugrás és felemáskorlát, a vasárnapiban pedig gerenda és talaj szerepel majd.