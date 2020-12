Torna Eb: Csoda született, férfi csapatbronz az Eb-n győri sikerkovácsokkal – fotók

Tovább íródott a történelem, soha nem látott bravúrt hajtott végre a Bátori Szabolcs, Kiss Balázs, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Vecsernyés Dávid alkotta férfi tornász válogatott azzal, hogy a harmadik helyen végzett a felnőttek mezőnyében a mersini Európa-bajnokságon a csapatversenyben, és ezzel megszerezte a magyar férfi tornasport első Európa-bajnoki csapatérmét. Dupla örömre ad okot, hogy Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek a GYAC fiatal tornászai.

A férfi csapatdöntőkkel folytatódott a tornászok mersini Európa-bajnoksága. A Bátori Szabolcs, Kiss Balázs, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Vecsernyés Dávid alkotta válogatott a csütörtöki selejtezőben a harmadik helyen végzett, így kvalifikálta magát a hatfős csapatfináléba, ahol – a selejtezőkkel ellentétben – az öt főből csak három tornász léphetett a szerekhez, így mind a három eredmény számított.

Nagyon jó gyakorlatok

A selejtezőkben még négy versenyző mutathatta be szerenként gyakorlatát, és abból a három legjobbat vették figyelembe. Vecsernyésék az osztrákokkal kezdtek lólengésen, ahol mindhárom tornászunk jól teljesített, lévén az első kör után, az ukránok mögött a második helyen fordultunk. A mieink második szere a gyűrű volt, ott egy kicsit alacsonyabb pontokat kaptunk, ezt követte az ugrás, majd a korlát, ahol a kint tartózkodó edzők, Szűcs Róbert és Fazakas Csaba szerint is nagyon jó gyakorlatok születtek.

Az utolsó két kör előtt harmadik helyen állt a magyar csapat. Mészárosék talajon fejezték be a döntőt, ekkor az ukrán együttes győzelme és a törökök második helye már borítékolható volt. A bolgárok közben lovon rontottak, az izraeliek viszont kicsit megközelítettek minket, de a csapatdöntő és egyben a magyar csapat utolsó gyakorlatának, Mészáros Krisztofer talajának köszönhetően sikerült megtartani a harmadik pozíciót. A magyar együttes így 240.393 ponttal sporttörténelmi bronzérmet szerzett, hiszen magyar férfiak csapatban eddig még nem álltak dobogón kontinensviadalon a magyar torna történetében.

Az Eb vasárnap a szerenkénti finálékkal zárul, ahol kilenc junior és hat felnőtt finálés helyünk van.

Végeredmény, Európa-bajnokság, felnőtt csapatdöntő:

1. Ukrajna – 248.963

2. Törökország – 244.793

3. Magyarország – 240.393

Vecsernyés Dávid: Nagyon boldog vagyok, hogy a magyar torna történetének első csapatérmét megszereztük. Büszke vagyok a srácokra, hogy ilyen jól tornáztak, egyetlen egy rontásunk volt a végén talajon, azt leszámítva, még jobban versenyeztünk, mint a selejtezőben. Ezt nem lehet szavakkal leírni, olyan fantasztikus érzés. Nagyon-nagyon boldog vagyok, most már teljesen máshogy fogok a vasárnapi szerdöntökhőz állni, élvezni akarom az utolsó napot, és nyújtón egy újabb érmet elhozni.

Mészáros Krisztofer: Nagy csoda, ami történt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy magyar férfi csapat eddig még nem szerzett érmet Eb-n. Rettentően boldog vagyok, és bevallom őszintén, reggel még egyikünk sem gondolta, hogy itt fog lógni a bronzérem a nyakunkban, mert már annak is örültünk, hogy bejutottunk a fináléba. Már korán reggel egymást bíztattuk a reggelinél, hogy jó lesz, odatesszük magunkat. Egy laza ebéd után mentünk a csarnokba, ahol a melegítés jól sikerült, bár a többiek mondták, kívülről látszott, hogy fáradtabbak vagyunk. Végig próbáltam kihozni magamból a legjobbat, a vége számomra nagyon izgalmas volt, mert tudtam, hogy rajtam múlik a csapat bronza. Nem volt könnyű, hiszen már csak egyedül én tornáztam az egész csarnokban, az enyém volt az utolsó talajgyaki, de ki tudtam zárni mindent, elvégre hosszú ideje erre készülök. Ráadásul van egy sportpszichológusom, vele minden nap tartom most is a kapcsolatot, és folyamatos mentális tréningeket csinálunk. Most se fogok ünnepelni, hanem készülök a holnapi három finálémra. Úgy gondolom, nagyon jó a csapatunk, összeszoktunk, összetartó társaság.

Tomcsányi Benedek: Még nem tudtam felfogni, hogy sikerült, de felemlő érzés. Reggel azon gondolkodtam, de jó lenne megtartani a selejtezőben elért harmadik helyet, de őszintém bevallom, nem gondoltam, hogy sikerül. Ráadásul nekem sajnos eléggé fáj a bokám, 3 hete kezdődött, amikor egy tíznapos kihagyás után visszatértem. Persze nem a lábammal foglalkoztam, hanem a gyakorlatokkal, a csapattal, de úgy tudtam végigcsinálni az egészet, hogy a gyúrónk, Laszák Laci minden lábszer előtt bekötötte a lábamat, így nem volt akkora fájdalmam. Próbáltam végig kizárni a külvilágot, nem figyeltem a táblára, hogy hol állunk éppen, mert az engem kizökkentett volna. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, kiemelt helye lesz az érmemnek a polcomon, ahol mindig szem előtt lesz. Bevallom őszintén személy szerint én sírva fakadtam, amikor megkaptam, örök emlék marad számomra.

Kiss Balázs: Hihetetlen érzéssel tölt el ez az egész, az eredmény még felfoghatatlan számomra. Nagyon büszke vagyok a csapatra, óriásit tornáztunk. Nem is találom a szavakat, megszólalnom is nehéz, akkora a boldogság. Köszönöm mindenkinek, aki segített minket, hogy elérjük ezt a csodás eredményt. Történelmet irtunk a harmadik helyünkkel.

Bátori Szabolcs: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tagja lehetek utolsó éves juniorként a felnőtt csapatnak, és hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy a bronzérmesek legyünk. Nagyon örülök. Elég ideges voltam végig, a lónál ott voltam velük, aztán kirohantam a melegítőterembe, hogy gyakoroljam az ugrásomat, amit sikeresen be is tudtam mutatni. Aztán megint mentem a csapattal, de a nyújtónál megint kimentem melegíteni, mert benne volt a pakliban, hogy Beni (Tomcsányi Benedek) bokafájdalma miatt nekem kell elindulnom talajon. Úgyhogy őrületes volt az egész, nagyon izgalmas, főleg az utolsó talagyaki. Itt lóg az érem a nyakamban, de egyelőre fel sem tudom fogni, hogy felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes vagyok csapatban.

Kovács István, szövetségi kapitány: Nagyon boldog vagyok, sikerült, el sem tudom mondani, mennyire örülök, a csütörtöki selejtező volt a belépő. Nagy rontás nélkül mindenki megcsinálta most, amit tudott, nagyon köszönök mindent az edzőkollégáknak és a versenyzőknek is. Januárban vettem vissza újra a teljes felnőtt válogatott irányítását szövetségi kapitányként, Szűcs Róbert vezetőedzővel, és az volt a feladatom, hogy ismét hozzak létre egy felnőtt válogatottat. Hát, azt hiszem, nyugodtan állíthatom, ez sikerült. Az ifikkel is együtt készültünk, aztán márciusban betört a Covid és minden leállt. Azt gondoltam, ez nem a mi évünk lesz, hiszen eleinte mindenki csak otthon edzett, online ellenőriztük, ki, hogy fut, erősít. Álmomban nem gondoltam akkor, hogy a magyar tornasport első Eb-csapatérmét meg fogjuk szerezni. Aztán kinyitottak a termek, nagyon sokat edzettünk, keményen dolgozott mindenki, az ifik is velünk voltak, és nagyon jó volt végig a hangulat, mint ahogy most is kint, vállvetve harcolnak egymásért a fiúk. Az utolsó három hónapban szinte buborékban éltünk, két hét Tata, két hét Budapest váltotta egymást, senki nem járt sehova, nehogy megfertőződjön. Nagyon köszönöm a Magyar Torna Szövetségnek, hogy versenyeket rendezett, egyedüliként a világon nálunk volt Challenge Világkupa, majd ob és Mesterfokú, ez mind kellett a fiúknak. Sokat számított, hogy fiatalok léptek be a keretbe, és ki kell emelni Mészáros Krisztofert, aki hatszeres tornász, nagyon jó a hozzáállása, példát lehet venni róla, de a többiek is nagyon-nagyon keményen dolgoztak, és most kiválóan teljesítettek. Vasárnap szerenkénti döntők, aztán január 6-án már Tatán kezdődik a felkészülés az áprilisi baseli Eb-re.

Altorjai Sándor, csapatvezető: Nagyon boldog vagyok, azt kell mondjam, folyik a magyar éremgyártás itt Mersiben. A lólengés jól sikerült, második helyen álltunk, aztán a gyűrűnél kicsit visszaestünk, de a korlát urán megint feljöttünk a harmadik helyre. A vége nagyon izgalmas volt, mivel a bolgárok lovon elszálltak, tudtuk, hogy ők már kevésbé veszélyeztetik a bronzérmünket, de az izraeliek jó gyakikat mutattak be lólengésen. Tomcsányi Benedek pedig letette a kezét nálunk talajon, úgyhogy egy kicsit én is izgultam Titi ( Mészáros Krisztofer) talajgyakorlata előtt, ráadásul nem könnyű úgy szerepelni, hogy már csak te vagy egyedül a pódiumon, de bíztam benne, hogy megcsinálja, hiszen az edzéseken és a melegítéséken is mindig jól mozgott. Az elmúlt időszakban szisztematikus munkát végzett a csapat, nagyon jó a csapatszellem, bár ez nem csapatjáték, de úgy vélem, ez is hozzájárult a sikerhez. Sőt, az egész magyar delegáció nagyon egységes és összetartó, mindenki együtt, egymásért van. Egy egészséges versenyszellem van a fiatalok között, mindenben támogatják egymást. Eddig az Eb-n volt már bronz- és ezüstérmünk, remélem, a vasárnapi szerfináléban lesz arany is.