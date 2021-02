Tehetségközpont lett Mosonmagyaróvár és Gyirmót

Az MLSZ nemrég az egész országot lefedő, megyei és régiós utánpótlásképző centrumok hálózatát hozta létre, melyek nyáron kezdik meg működésüket. A piramisrendszer képzeletbeli csúcsán az akadémiák állnak, közvetlen alattuk az úgynevezett tehetségközpontokban pallérozódhatnak a fiatalok. Alattuk körzetközpontokban gyűjtik össze a tehetségeket, a piramis legalján pedig a Grassroots-programban részt vevő gyerekek, valamint amatőr sportszervezetek fiataljai szerepelnek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Győr-Moson-Sopron megyében az ETO képviseli az akadémiai szintet, két klub, a Mosonmagyaróvár és a Gyirmót kapott tehetségközpont besorolást. Csak Budapesten és Pest megyében jelöltek ki több, s Borsodban ugyanennyi tehetségközpontot, a többi régióban egy-egy ilyen centrum lett. Körzetközpont lett megyénkben az Üstökös, a Csorna, az SC Sopron, a MITE, a Győrújfalu, a Győrszentiván és a DAC utánpótlás-nevelő rendszere.

Az MLSZ elnöksége a Double Pass objektív visszajelzései alapján választotta ki azokat az utánpótlásműhelyeket, amelyek területi alapon segítik elő a legtehetségesebb fiatalok kiválasztását és fejlődését.

Mosonmagyaróvárott nagyon büszkék arra, hogy az egyesület a tehetségközpontok közé kapott besorolást.

„Komoly elismerés ez számunkra, persze nagyon sokat is dolgoztunk ezért az elmúlt években – említi Schmatovich Gábor, az óvári klub egykori játékosa, ma már utánpótlás szakmai igazgatója. – A jelölés értékét növeli, hogy egy nemzetközileg is elismert külföldi cég értékelte így az eddigi munkánkat. Ráadásul mindenki tisztában van vele, hogy rendkívül komoly utánpótlás-nevelő munkát végeznek megyénk többi egyesületénél is, s közülük sikerült kiemelkedni. Érdekesség, hogy amikor elkezdtük ezt a munkát, elsősorban nem az volt a cél, hogy bekerüljünk a tehetségközpontok közé. Szerettünk volna egy képet kapni, hogy mit csinálunk jól, milyen úton haladunk, van-e értelme az elvégzett munkának. Kis egyesület vagyunk kis régióval, ezért is volt fontos, hogy akikkel elkezdtük ezt a munkát, hittek benne. Hiába szerepelt a felnőttcsapatunk például a másodosztályban, már akkor is szinte mindent az utánpótlásnevelés alá rendeltünk. Tíz évvel ezelőtt még nem így nézett ki ez az egyesület, s ma már tehetségközpont lehetünk. Nyilván a klubvezetés, a stáb mellett köszönet jár ezért sok mindenkinek. Köszönjük, hogy hittek abban, hogy értéket teremtünk” – tette hozzá Schmatovich Gábor, aki szerint céljuk ugyanaz, mint a rendszert kialakító szövetségnek.

„Tudjuk, hogy honnan indultunk, nem is célunk nagyobb klubokkal, rendszerekkel versenyezni. A tervünk, hogy a körzetközpontok segítségével, eddigi filozófiánk, szakmai elképzeléseink megtartása, s egyfajta kontroll mellett régiónk arra hivatott gyerekei eljuthassanak, akár a legkisebb sportegyesületből egészen az akadémiai szintig.”

Természetesen Gyirmóton is örülnek a kiválasztásnak.

„A klub országosan is kiemelkedő infrastruktúrával rendelkezik, több füves, műfüves pálya, fedett csarnok, számos öltöző, rehabilitációs, wellnessrészleg található a létesítményünkben. Nem véletlen az sem, hogy az elmúlt időszakban mintegy harminc nemzetközi utánpótlás-találkozót rendezhettünk az Alcufer Stadionban. A fejlődés töretlen, s nyáron a kollégium nyitásával még több fiatal juthat lehetőséghez. Régóta komoly szakmai munka folyik Gyirmóton az utánpótlás-nevelés terén is, két éve pedig egységesítettük a szakmai képzést. Óvodákkal, iskolákkal állunk kapcsolatban, s külön kiemelném a délelőtti és délutáni egyéni képzéseinket. Ifjúsági játékosaink felnőttbajnokságban készülhetnek, több saját nevelésű tehetségünk is eljutott már az NB II-es csapatig. Egyfajta pályamodellt nyújtunk a nálunk játszó labdarúgóinknak. Örülünk, hogy munkánkat, törekvéseinket effajta módon is elismerte a szövetség” – fogalmazott Tamási Zsolt, a kék-sárgák szakmai igazgatója.