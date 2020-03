NB II foci – Távozik az ETO éléről Mányi József tulajdonos

˝Ha a város vezetése úgy ítéli meg, hogy az ETO sikereinek én vagyok a legnagyobb gátja, akkor én azt tudomásul veszem˝ – fogalmaz a klub tulajdonosa szombati közleményében.

Közleményt adott ki az eto.hu-n Mányi József klubtulajdonos szombat délután. Levelét változtatás nélkül közöljük:

˝Tisztelt ETO szurkolók!

Ha a város vezetése úgy ítéli meg, hogy az ETO sikereinek én vagyok a legnagyobb gátja, akkor én azt tudomásul veszem. 2017-ben jöttem az ETO-hoz, amikor is egy csődtömeget vettem át, és óriási kihívás volt ezt rendbe tenni. Akkor sem mondta meg senki, hogy ezt hogyan kell csinálni, senki nem adott tanácsokat és senki nem kérdezte meg, hogy segíthet-e.

Engem az ETO-hoz nem küldtek, én saját akaratomból jöttem ide és most saját akaratomból távozom. Az ETO gazdasági alapjait leraktam, így adom át az ügyvezető igazgatónak. Működni fog a város támogatása nélkül is. Én az ETO éléről távozom, a jövőben az irányításában és működésében nem kívánok részt venni.

Véleményem szerint az ETO nem a jelenről szól, nem a ma ott futballozó emberekről és legkevésbé szól az én személyemről. Az ETO egy 116 éves klub, amely Győr város történelmének a része a sikereivel és a kudarcaival együtt˝ – fogalmazott Mányi József.

Mint ismert, pénteken közöltünk interjút Mányi Józseffel, aki akkor úgy fogalmazott lapunknak:

„Szerdán fogadott Dézsi Csaba, Győr polgármestere, aki felvázolta, hogy a város nincs abban az anyagi helyzetben, hogy tovább támogassa az ETO-t. A beszélgetésen részt vett Petrov Iván polgármesteri biztos, ő elmondta: a város ettől az évtől csak az élsportot kívánja támogatni, de a magyar foci nem tartozik ebbe bele, mert szerinte az élsportoló az, aki a napjának a nagyobb részét tölti felkészüléssel, mint pihenéssel, a futballisták pedig nem ezek. Kérdeztem, hogy a kétszázkilencvenmilliós összegű, önkormányzat által kiírt sporttámogatásra nyújthatunk-e be pályázatot, mire azt válaszolta, nem érdemes. Valószínű, ekkor már el volt döntve, hogy az ETO nem kap támogatást Győr városától. A polgármester úr még hozzátette, hogy az ETO-nál különben sem mennek jól a dolgok, a játékosokban nincs szív és nem tudnak Győrért küzdeni.”

Azóta megszólalt az ügyben Petrov Iván, a polgármesteri biztos így reagált a Kisalföldnek:

„ Mányi úr egy nyolc szem között történt beszélgetésből ragadott ki szerintem hamiskásan részleteket, ami nem túl szerencsés dolog, a legtöbbet szerintem ezzel a labdarúgásnak ártott. Azt már nem mondta el, hogy a beszélgetés elején kijelentette, hogy ő nem akar az ETO-ból NB I-es csapatot, ahogy pedig a honi közegrôl beszélt, hogy is fogalmazzak hogy ne pereljen be miatta… Nem futballszerető ember benyomását keltette. Győrben egyébként sem élsport, hanem élő sport támogatás van, ebbe beletartozik a szabadidő- és a versenysport, valamint az utánpótlás – a junioroktól az óvodásokig – segítése is. Ennek a teljes összege egy harmincada annak amit Mányi József az ETO NB I-es szerepléséhez szükségesként megjelölt.”

Szombat délelőtt pedig Dézsi Csaba András polgármester a hivatalos Facebook-oldalán azt írta:

”Az ETO focit jelenleg képviselő tulajdonos kontra győri városvezetés kérdésében Petrov Iván polgármesteri biztos pontosított egy picit. Hiszen Mányi úr nem arról beszélt, hogy neki mik a tervei, hanem pletyka szinten fecsegett egy megbeszélésről, ahol elmondtam többek között, hogy ezt a lelketlen, szívtelen, munkának nem nevezhető teljesítményt nem vagyok hajlandó pénzzel honorálni.

Ha ezt munkának nevezném, amit a győri ETO színeiben futballozó emberek manapság produkálnak a pályán, az sértő lenne azokra a győri dolgozó emberekre, akik munkával keresik meg nap mint nap a kenyerüket.„