Takács Tamara kajakos, Győrben anyaként készül a visszatérésre

Hazaköltözött Győrbe, és fél éve életet adott kisfiának Takács Tamara kajakos, aki lapunknak elmondta, boldog, kiegyensúlyozott, a múltját lezárta, és már arra készül, hogy visszatérjen a vízre, és a párizsi olimpiai csapatba bekerüljön.

A 24 éves Takács Tamara nemrégiben még a sportág egyik nagy ígéretének számított. A győri kajakos pár éve eligazolt a fővárosba, a magyar és a világ kajakozásában is etalonnak számító Fábiánné Rozsnyói Katalin edző vette szárnyai alá. A rutinos szakember miatta nem hagyta abba az edzősködést.

„Tamarából olimpiai bajnok lehet” – mondta évekkel ezelőtt Fábiánné bizakodva. A fiatal sportoló szárnyalt is, hiszen Európa- és világbajnokságot nyert, de aztán megszakadt a közös munka, Tamara edzőt váltott, 2019 elején pedig nagy reményekkel várta a szezont, szeretett volna bekerülni a világbajnoki négyesbe, olimpiai kvótáért küzdeni Szegeden. De már az első válogatón sem indult el, mint később kiderült, korábban pozitív doppingmintát adott, és emiatt végül négyéves eltiltást kapott a versenyző. Ennek a fele letelt, és ha esetleg bárki azt hinné, hogy egy csalódott, magába forduló Tamara éli a hétköznapjait, az nagyon meglepődne.

Kiegyensúlyozott, mosolygós hölgy vette fel a telefont. A boldogsága érthető, fél éve kezébe foghatta kisfiát, Benettet, aki a beszélgetés alatt is többször belegügyögött a telefonba.

„Köszönöm az érdeklődést, nagyon jól érzem magamat a bőrömben, talán jobban, mint bármikor – kezdte Tamara.

– Túl vagyok már a történteken, lezártam, és végiggondolva igazából nem is csinálnám másként az elmúlt időszakot. A doppinggyanú persze fájó volt, hiszen a táplálékkiegészítőmbe keverték bele a doppingszert, nem tudtam róla, de elfogadtam a döntést, és viselem a következményeket.”

Tamarának az sem hozott enyhítést, hogy a gyanú szerint sztanozolt mutattak ki a szervezetéből, amivel izomtömeg-növelést lehet elérni, csakhogy nála bizonyítottan nem történt növekedés. Előtte ősszel vettek tőle mintákat, semmiféle izomnövekedés nem volt nála, sőt, némi csökkenést mértek. Hiába mutatta ki a poligráfos hazugságvizsgálat is, hogy Takács nem hazudik, a döntés négyéves eltiltás lett.

„Bevallom, először gondolkoztam, hogy ebben a helyzetben mihez kezdjek, de mivel csinálom az egyetemet, még nem szerettem volna végleges munkahelyet, illetve abban is biztos voltam, hogy a karrieremet nem így szeretném lezárni. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy mikor korábban volt egy vállsérülésem, megismertem a férjemet, Bencét, aki a rehabilitációban segített. Ebben az ügyben is végig ott volt mellettem, támogatott. Időközben állapotos lettem, és most itt tartom kezemben Benettet. Szóval lehet, ennek az egésznek így kellett történnie” – folytatta Tamara, aki a Széchenyi-egyetem rekreáció- és egészségfejlesztés szakán tanul. Jelenleg a szakdolgozatát írja, a sportsérülések a témája.

„Hogy visszatérek-e a kajakozáshoz? Természetesen ez a célom. Azért is alakult szerencsésen az elmúlt időszak, mert ha aktívan sportoltam volna tavaly, mikor bejelentették, hogy elhalasztják az olimpiát, nem tudom, mit csináltam volna. Azért hallottam több társamtól, hogy megtörtek kicsit, újra felpörögni ilyenkor nem könnyű. Nekem most van időm, hiszen az eltiltásom két év múlva jár le, így optimálisan másfél évem lesz, hogy a párizsi olimpiára felkészüljek. A szülés után négy héttel már elkezdtem edzeni, voltam ősszel párszor a vízen is, most pedig erőnléti edzéseket végzek, ebben a férjem is sokat tud segíteni, hiszen erőnléti edző is. Kapkodni viszont nem szeretnék, fokozatosan építem fel magam, hogy két év múlva készen álljak a megmérettetésekre” – fogalmazott a sportoló, aki várhatóan győri színekben tér vissza.

„A klub mellettem áll, Kocsis Róbert elnök is elmondta, mindenben támogatnak, ami nagyon jólesik. Kati nénitől annak idején Simon Miklóshoz mentem át, tőle is rengeteg pozitívumot kaptam, sűrűn beszélünk, ő is szeretné, ha visszatérnék. Bízom benne, hogy ezt a sok jót, amit kaptam a sorstól az elmúlt időszakban, meg tudom hálálni majd jó eredményekkel” – mondta végezetül Takács Tamara.