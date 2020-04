Takács Kincső: készülünk, mert nem tudjuk, mi vár ránk az év hátralévő részében

A kenus Devecseriné Takács Kincső és párostársa, Balla Virág folytatja a felkészülést a győri vízitelepen, bár még nem tudják, hogyan alakul számukra az év hátralévő része.

A világ- és Európa-bajnok Takács Kincső a Kossuth Rádiónak hétfőn elmondta, rossz volt a bizonytalanság a tokiói olimpiával kapcsolatban, mert nem tudták, végül mikor kerül majd rá sor, s örülnek, hogy most már megszületett a döntés. A játékokat majdnem napra pontosan az eredetileg kiírtnál egy évvel később, 2021. július 23. és augusztus 8. között rendezik meg a japán fővárosban.

„Ugyanúgy készülünk, mint eddig, de most fejben egy kicsit nehezebb. Felépítettük a szezont, de a halasztás hírére át kellett terveznünk az edzésprogramot, s elölről kezdtük az alapozó időszakot. Most újra hosszabbakat evezünk, kicsit visszavettünk az intenzitásból” – fogalmazott.

Ahogy elmesélte, a győri klubjuk vízitelepén minden munkát el tudnak végezni, bár ott is bevezettek különleges intézkedéseket, például egy csapatban egy időben csak öten edzhetnek és jelenléti ívet is vezetnek. Napi két tréningjük van, s egyelőre egyesben készül ő és Balla Virág is.

„Még nem tudjuk, lesz-e idén nemzetközi versenyünk, és ha igen, mikor. Természetesen szeretnénk, ha lenne valamilyen viadal, amire lehet készülni” – tette hozzá.

Takács Kincső szerint most mindenki elsősorban az egészségére koncentrál, aztán majd a járvány elmúltával megpróbálja kihozni a helyzetből a legtöbbet.

„Az olimpia halasztásáról szóló döntés után egy kicsit kiengedtünk, csak napi egyszer edzettünk, de aztán újra száz százalékig belevetettük magunkat a munkába, egyrészt mindketten ilyen típusok vagyunk, másrész mert még nem tudjuk, mi vár ránk az év hátralévő részében” – mondta.

A tavalyi, minszki Európa Játékok C-2 500 méteres számának aranyérmes duója éremesélyesként készül a tokiói olimpiára, a női kenus szakág debütálására.