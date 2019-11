SZESE Győr – Női, férfi NB II mérkőzések – hétvégi összefoglaló

Pénzügyőr U21–SZESE Győr 3:1, MTK Budapest–SZESE Győr 3:0.

FÉRFI NB II

Pénzügyőr U21–SZESE Győr 3:1 (23, -8, 24, 24)

Budapest, Szent Benedek Gimnázium. V.: Hóbor, Vári.

SZESE: Gyuris, Bellovicz, Szántósi, Falvay, Dávid, Csank. Csere: Lengyel, Bicskó (liberók), Sebestyén, Mészáros Á., Apáti, Misky, Mészáros B. Edző: Fehér Tibor.

Fehér Tibor: – Két fiatal és tehetséges feladóval álltunk fel, nagyon átalakult a tavalyi évhez képest a keretünk. A kezdőnkben két játékos volt a tavalyi felállásunkból, emiatt még keressük a felállásunkat. A cserék is több lehetőséghez jutottak, hogy felmérhessük, ki bírja a nyomást és él a lehetőséggel, valamint így tudjuk felmérni a hibáinkat és rutinhoz jutni. Sajnos saját magunkat vertük meg ezen a mérkőzésen, mert igazából ezt meg kellett volna nyerni. Gyermeteg hibákat követtünk el és ilyen pontatlanságok nem férnek beled. Jövő héten az edzőtáborban a feltárt hibáink javítására fókuszálunk.

NŐI NB II

MTK Budapest–SZESE Győr 3:0 (11, 12, 11)

Budapest, MTK Röplabada Csarnok. V.: Dunszt, Filibér.

SZESE: Sinai, Lakatos R., Juhász V., Orbán A., Hirni, Tóth L. Csere: Vargán, Sas, Huber. Edző: Szamosi Balázs.

Szamosi Balázs: – Az MTK felnőtt csapata jó eséllyel várja magát az élvonalban legjobb négy közé és az ő másodikszámú együttesük is komoly erőt képvisel. Erős ellenféllre számítottunk és ezen a találkozón nem jöttek ki számunkra a korábban hatékony elemek. Kicsit elégedetlen vagyok, mert nem vártam, hogy győzünk a listavezető ellen, de a nyitásaink, amik eddig jól mentek, most nem voltak hatékonyak. Jókor jött a hullámvölgy, mert folyamatosan építkezünk és így a számunkra vetélytárs csapatok ellen időzíthetjük a csúcsformát. Most stabilizálnunk kell a nyitásokat, ez a feladat, mert a múlt heti statisztikához képest most egy ászra hat rontás jutott, ami sok. Arra jó volt ez a pofon, hogy kicsit a koncentrációnkat rendbeszedjük.