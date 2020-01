SZESE Győr: Két sima győzelem

Mindkét győri csapat pályára lépett az NB II-ben és könnyedén nyert hazai pályán.

SZESE Győr–RÖAK Kaposvár 3:0 (21, 18, 11)

Győr, egyetemi edzőcsarnok, NB II-es női mérkőzés, 30 néző. V.: Őri, Veress.

SZESE: Sinai, Hirni, Tóth L., Juhász V., Orbán, Lakatos R. Csere: Léhner-Vargán, Huber. Vezetőedző: Szamosi Balázs.

Az első szettben jó és erős nyitásainknak köszönhetően elhúztunk a vendég Kaposvártól, akik a játszma közepére felzárkóztak. Szorosan alakult a mérkőzés képe, fej-fej mellett haladtunk, de a végjátékban pontosabbak voltunk, így előnyhöz jutottunk.

A második játszmában a somogyi gárda kezdett jobban, de fokozatosan csökkentettük a hátrányunkat, és tíz pontnál már a mi vezetésünkkel fordultunk. Innen már kézben volt a szett, s az előnyt még növelni is tudtuk.

A harmadik szett aztán valódi örömjátékot hozott, így nem sokat kellet idegeskednie a kispadunknak, hiszen több mint tíz pontos előnyt alakítottunk ki és sokáig az volt a kérdés, hogy a vendégek elérik-e a tíz pontot. Ültek a nyitásaink, jól működtek a fogadások is és mindenki maximális koncentrációval játszott, így végül megérdemelt nagy különbséggel nyertünk a sereghajtó ellen.

Szamosi Balázs: – Kellett ez a győzelem, de azt láttam a lányokon, hogy kényszer nélkül játszottak, nem éreztem rajtuk a görcsösséget. Úgy tűnik egyre kifizetődőbb, hogy a támadás befejezéseket is gyakoroljuk. Megérdemelten nyertünk, és ha volt is egy-egy nehezebb periódus, mindből jól jöttünk ki és ebből hatalmas erőt merítettünk. Egymást is segítették a lányok és túllendítették a holtpontokon, hajtottak minden labdáért az utolsó sípszóig. Szép győzelem volt.

SZESE Győr–SzoESE 3:0 (21, 16, 22)

Győr, egyetemi edzőcsarnok, NB II-es férfimérkőzés, 70 néző. V.: Őri, Veress.

SZESE: Földes, Lengyel, Gyuris, Szántósi, Falvay, Bicskó (liberó). Csere: Csank, Tigyi, Apáti, Mészáros B. Megbízott edző: Sólymos Péter.

A mieink Fehér Tibor hiányzása miatt ezúttal Sólymos Péter irányítása mellett léptek pályára.

Mi szereztük az első pontot a mérkőzésen, de ezután futnunk kellett az eredmény után. Kilenc–kilencnél egyenlítettünk először, majd 16–16-nál ismét utólértük az ellenfelet. Ezután 18–17-nél már nálunk volt az előny, amit a szett végére még növeltünk is.

A második játszmában három szombathelyi után szereztük az első pontunkat, de aztán állva hagytuk a vendégeket. A mieink 6–0-ás futást csináltak, majd még négyet hozzátettek, amire nem igazán érkezett válasz az ellenféltől. A szett végére teljesen felőröltük a vasiakat, s könnyedén, nagy különbséggel húztuk be a második játékrészt.

A harmadik etapban mi kezdtünk jobban, de gyorsan egyenlített, majd fordított a Szombathely. Pontosabban játszott ekkor a vendéggárda és hiába egyenlítettünk többször, fordítanunk nem sikerült. Egészen 21–20-ig, amikor végre ismét nálunk volt az előny. A kiélezett végjátékot mi bírtuk jobban, így megérdemelten győztünk.

Sólymos Péter: – Az első szettet kicsit idegesen kezdtük, így futottunk az eredmény után, de jól cseréltünk és sikerült behúzni. A másodikban sokkal jobban játszottunk, így a cserék is be tudtak szállni és magabiztosan hoztuk a kötelezőt, míg a harmadik játszmában az elsőhöz hasonlóan kicsit beragadtunk. Ezzel a győzelemmel sikerült megnyernünk az alapszakaszt és a maximális pontszámmal várhatjuk a rájátszást. Bízom a hasonló folytatásban.