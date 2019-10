SZESE Győr – Drámai csaták felemás sikerrel – fotók

A férfiaknál szoros mérkőzésen vereség, a nőknél drámai küzdelemben győri győzelem született.

SZOROS MÉRKŐZÉSEN VERESÉG A HAJRÁBAN

FÉRFI NB II

DSE Röplabda Akadémia–SZESE Győr 3:2 (20, -22, -17, 21, 11)

Dunaújváros, 30 néző: V.: Hóbor, Oláh B.

SZESE: Szántósi, Gyuris, Lengyel, Falvay, Bellovicz, Földes. Csere: Bicskó (liberó), Apáti, Mészáros Á., Csank. Vezetőedző: Fehér Tibor.

Gyorsan magunkhoz ragadtuk a vezetést a mérkőzés elején, de a játékrész felére fordítani tudott a Dunaújváros. Az időkérés sem törte meg a hazaiak lendületét, így 20–15-nél már másodszor rendelte magához csapatát Fehér Tibor vezetőedző. Habár innen sikerült zárkóznunk, a játszmát nem tudtuk megfordítani. 1:0.

A második játszmában 4–0-val kezdtünk, s később 6 pontos előnyt is kialakítottunk, innen visszaengedtük a hazaiakat egészen 1 pontra. A vezetést nem adtuk át, hol 2, hol 3 pont volt a differencia a javunkra, s ha nehezebben is, de végül behúztuk a szettet. 1:1.

A harmadik felvonásban aztán a fordítás is összejött. Nagyobb előnyt sikerült kialakítanunk, de a biztos vezetés tudatában alább hagyott a lendület, s 9–9-nél előbb utolért minket a Dunaferr, majd a vezetést is átvette. A játszma közepén újból mi örülhettünk, s a szép labdamenetek végén szerzett pontokkal kezünkben volt az újabb szett. 1:2.

A negyedik játékrészben aztán az egész találkozót is eldönthettük volna, ám nem így lett. Szorosan kezdtünk, hol egyik, hol másik csapat állt egy ponttal ellenfele előtt. Az újvárosiak ébredtek előbb, s 3 ponttal elléptek. Legalább ötször egyenlítettünk, de a lélektani határt sajnos nem sikerült átlépnünk, így a fordítás elmaradt. 2:2.

A tavalyihoz hasonló maratoni mérkőzésen most sajnos nem mi örülhettünk. Habár az újvárosi előnyt még megfordítottuk, 8–7-es hazai vezetésnél cseréltünk térfelet. Egy esélyünk még volt, hogy megnyerjük a találkozót, 11–11-nél azonban a hazaiaknak sikerült megújulniuk, így megnyerték a szettet és ezzel a mérkőzést is.

A vereség ellenére egy pontot elhoztunk Dunaújvárosból, s ezzel harmadikak vagyunk a tabellán.

Fehér Tibor: – Nagy csata végén sajnos elvéreztünk. Az első szettet messze nem úgy kezdtük, ahogy szerettük volna. Nagyon beragadtunk egy-egy állásba és ezt az ellenfél kőkeményen kihasználta. A második játszmában jó indulás után sikerült az előnyt megtartani, s azt megnyerni, akárcsak a harmadik játékrészben. A negyedik szettben rengeteget hibáztunk, ami egyelőre nem fér bele a játékunkba. Előfordulnak összeszokottságból és helyezkedésből fakadó problémák, amiket orvosolnunk kell. Az utolsó szettben a pontosságon és az idegek harcán múlt a győzelmünk, amit nem sikerült megfelelően kezelnünk. A vereség ellenére nem vagyok elkeseredett, mert a Dunaújváros kiemelkedő utánpótlás-nevelő centrum, amely a korosztályos válogatottak gerincét is adja. Emellett a mai mérkőzésen öt játékosuk visszajátszott az NB I-es csapatból, így komoly ellenféllel játszottunk. Mindenképp pozitív, hogy pontot szereztünk, de még sok munkára van szükség, hogy a csapatszerkezet úgy működjön együtt, ahogyan kell.

GYŐZELEM DRÁMAI KÜZDELEMBEN

NŐI NB II

SZESE Győr–SzoESE 3:2 (12, -20, 22, -26, 12)

Győr, egyetemi edzőcsarnok, 40 néző. V.: Vári, Oláh B.

SZESE: Lakatos R., Sinai, Tóth L., Orbán, Hirni, Vargán. Edző: Szamosi Balázs.

Jól kezdtük a mérkőzést és nagy előnyt sikerült kialakítania a lányoknak, így könnyedén behúzták az első szettet, ám a folyatásban fordult a szerencse. A második játszmában feljavult a szombathelyi csapat és jó nyitásaiknak köszönhetően behúzták a játékrészt, s egyenlítettek.

A harmadik szettet szoros küzdelemben, de sikerült abszolválnunk, nem úgy a negyedik felvonást. A lányok fáradni kezdtek, s kiélezett játszmában „túlórázni” kényszerült a két együttes, de az izgalmas labdamenetek végén a vasiak örülhettek az egyenlítésnek, így következhetett a mindent eldöntő ötödik játékrész.

A hullámzó játék ellenére sikerült elhúzni a vendégektől a szett végére, amit végül három ponttal be is húzták lányaink. Ezzel megszereztük első győzelmünket az idei női bajnokságban is.

Szamosi Balázs: – Amire számítottam, azt láttam viszont a pályán. Ha nem buzdítom a lányokat az erős nyitásokra, akkor nem tudtuk volna megnyerni ezt az összecsapást. Mivel alacsony a támadósorunk, ezért a befejező labdáink kevésbé voltak hatékonyak, de a mérkőzés során húsz! ászt nyitottunk az ellenfélre az öt szett alatt. A húsz ásszal szemben volt tizennégy nyitásrontásunk is akadt, úgy gondolom, hogy ezen maradék hibák csökkentése kell, hogy a célunk legyen. Így nyomás alatt tudnánk tartani az ellenfeleinket. A befejező játékunkban továbbra is számítok az újonnan érkezőkre és kíváncsi vagyok, hogy mennyire sikerül beépíteni őket az év során. Nagy gratuláció mindenkinek, mert mezőnyben is egyre jobb formát mutatunk a jó nyitások mellett!