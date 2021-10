Szenzációs győzelem a Magyar Kupában – az ETO kiejtette a Puskás Akadémiát! – videó, galéria

A legjobb 32 között búcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől a Puskás Akadémia. A felcsúti együttest a másodosztályú ETO FC Győr fektette két vállra a második félidő legelején szerzett Vernes-találattal.

Ezt ne hagyja ki! Sok pénzt vett el a gazdáktól Bige László, a baloldali milliárdos

WKW ETO FC Győr– Puskás Akadémia 1-0

Győr, ETO Park. Vezeti: Szigetvári.

WKW ETO FC Győr: Fadgyas – Sipőcz, Kiss M., Bagi, Csonka B., Vincze Á., Toma, Vernes Tuboly, Farkas B., Berki. Vezetőedző: Klausz László

Puskás Akadémia FC: Markek – Csirmaz, Aniceto, Spandler, Nagy Zs., Puljic, Favorov, Corbu, Komáromi, Plsek, Slagveer. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Így látta Klausz László

– Természetesen nagyra tartom ezt a győzelmet, nagyon jó formában lévő csapatot tudtunk megverni a kupában. Ettől függetlenül ebből messzemenő következtetéseket nem kell levonni, nagy különbség van az NB I és az NB II között. Most nekünk az volt a célunk, hogy elrontsuk a játékukat. Ezzel elég sokszor találkozunk a másodosztályban, ott a mi játékunkat akarják rontani.

Azt gondolom, hogy védekezésben és koncentrációban nagyon sokat hozzátettek a játékosok. Látom is rajtuk, hogy mentálisan nagyon elfáradtak. A mai fociban már nincs klasszikus kilences és tízes játékos, úgyhogy mindenkinek védekezni kell, és ha ez a csapategység bajnoki meccsen is visszaköszön, akkor biztos vagyok benne, hogy már a szerencse is mellettünk lesz és elkezdjük gyűjtögetni a pontokat.

Percről percre

90+4. perc: Vége a mérkőzésnek. A második félidőben mutatott játéka alapján megérdemelten nyert az ETO, és jutott tovább a kupában.

90+3. perc: Nagy Zsolt is kap egy sárgát egy messziről eléggé kegyetlennek tűnő szabálytalanságért.

90+1. perc: Szimcso kap sárga lapot. Négy perc a ráadás.

89. perc: Fodor kap sárgát reklamálásért.

85. perc: Plsek 12 méteres lövését blokkolja Fodor.

77. perc: Bacsa jut el a bal oldalon a vendégek tizenhatosáig, lövés helyett passzol, ám a labda nem jut el a másik oldalon érkező Szimcsóig.

72. perc: Vitális lapos, erős lövését védi Makrek. Aztán a másik oldalon Nagy Zs. kerül lövőhelyzetbe, 12 méterről külsővel a kapu mellé lő.

71. perc: Baluta lövése elszáll Fadgyas kapuja fölött.

70. perc: Újabb győri cserék: Szimcso és Vitális jön, Berki és Vernes hagyják el a pályát.

66. perc: Puljicot van Nieff váltja.

63. perc: Pereira és Bacsa érkezik a pályára, Bagi és Farkas B. a két lecserélt ETO-játékos.

59. perc: Vernes 18 méteres szabadrúgása a sorfalról száll kapu fölé.

57. perc: A félpályánál veszít labdát a Puskás Akadémia. Farkas lecsap a labdára, és kapura tör, őt rántja le Aniceto a kaputól 18 méterre. A játékvezető némi konzultáció után felmutatja a vendégek 3-asnának a piros lapot.

55. perc: Deutsch kap labdát a bal szélen, az alapvonalról visszatett labdára nem érkezik fehér mezes játékos középen. A hosszún igen, Csirmaz, aki egyből lő, a bal alsóra tartó lövést Fadgyas hárítja.

51. perc: Cserél a győri együttes: Sipőcz helyett Fodor a pályán. Vernes pedig sárga lapot kap egy kemény szabálytalanság után.

47. perc: Vezet az ETO! 1-0. Vernes Berkitől kap remek labdát a bal oldalon, aztán a tizenhatos vonaláról senkitől sem zavartatva a jobb alsóba lő.

46. perc: A szünetben cseréltek a vendégek: Kozák, Baluta és Deutsch érkezett Corbu, Slagveer és Komáromi helyére.

45. perc: Vége az első félidőnek. Inkább az élvonalban játszó felcsútiak irányították inkább a játékot az első 45 percben, de komolyabb helyzetig alig jutottak el. A győriek, pontosabban Berki előtt két helyzet adódott még a meccs elején, de gólt ő sem tudott szerezni ezekből.

33. perc: Slagveer távoli lövése pontatlan.

25. perc: Komáromi lövését bravúrral védi Fadgyas.

21. perc: Kiss Máté lövése elmegy a kapu mellett.

12. perc: Vincze pazar labdával indítja Berkit a bal oldalon, Makrek azonban jól zárja a szöglet, és lábbal védi a közeli lövést.

7. perc: A szöglet nem veszélyes, utána kontrát indít a Puskás Akadémia, ezt Kiss M. kap egy visszahúzssal akasztja meg, a tette sárgát ér.

6. perc: Markek tétovázik, Berki elveszi a labdát a kapustól, de lőni már csak nagyon éles szögből tud, Makrek ezt szögletre üti.

3. perc: Veszélyesen jön be be Slagveer beadása, szögletre sikerül tisztáznia a hazai védelemnek. A szöglet után Spandler közelről rúgja kapu fölé a labdát.

1. perc: A fehérben játszó vendégek kezdik a mérkőzést, zöldben az ETO.

Előzetes – Az ETO a Mosonmagyar­óvárt, a Puskás pedig a Siófokot fektette két vállra az előző körben, egyaránt 3–0-val. A vendégek jelenleg a harmadik helyen állnak az OTP Bank Ligában, az ETO pedig a 10. az NB II-ben. Klausz László, az ETO vezetőedzője: „Nagyon nehéz mérkőzésnek nézünk elébe. A Puskás Akadémia az élvonalbeli bajnokságban is jól szerepel, ettől függetlenül szeretnénk minél jobban megnehezíteni a dolgukat. Olyan játékosok is lehetőséget kapnak, akik eddig kevesebbet játszottak, de biztos vagyok benne, hogy ők is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el.”

A zöld-fehérek 2015 áprilisában találkoztak legutóbb tétmérkőzésen a Puskás Akadémiával, akkor az NB I-ben már végóráit élő ETO Priskin Tamás góljával 1–0-ra legyőzte a felcsúti legénységet. Ezzel az eredménnyel szerdán Győrben mindenki elégedett lenne.