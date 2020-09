Sportlövészet – Teljes győri siker vegyesben

A 30+30-as számban Tasi Tamás, míg 40 vegyesben a győri Sike József győzelmét hozta a Gyenesdiáson rendezett, 50 méteres futócéllövő országos bajnokság.

A 60 lövéses viadalt Tasi 580 körös eredménnyel nyerte meg, három körrel megelőzve Sikét, aki a vegyes számban „vigasztalódott”. Ez utóbbiban a tapasztalt győri puskás óriási fölénnyel végzett az élen, 391 körös eredményét nem tudták megközelíteni vetélytársai. A második, szintén győri Boros László 379-cel zárt.

„Azt nem mondom, hogy előre tudtam, hogy ilyen jól lövök, de éreztem, hogy jó formában vagyok. Ami sokat számított, hogy bár nem annyit, mint

régebben, ezúttal tudtam időt szakítani az edzésekre – árulta el a győriek világ- és Európa-bajnok sportolója, Sike József. – Idén ez volt a második komolyabb megmérettetés, s most már megjött az igazi versenyérzés. Örülök, hogy sikerült nemzetközi szintet teljesítenünk” – tette hozzá a klasszis sportlövő, aki úgy érzi, túl van az elmúlt esztendő kisebb hullámvölgyén.

„Elmaradtak tavaly a jó eredmények, s a tanulás miatt gyakorlatilag feláldoztam az elmúlt esztendőt – folytatta Sike, aki nemrég a TF-en diplomát szerzett.

– Idén már nem lesz nagyobb verseny, s bár jövőre kiírták az EB-t és világbajnokságot is, akadnak azért kérdőjelek. Bízom benne, ha lesznek, ott lehetek majd ezeken a világversenyeken” – tette hozzá Sike, akinek Tasival együtt most sikerült 100-as sorozatot is lőnie.

„A felnőttek csapataranyérme egy percig sem forgott veszélyben, s külön örülök, hogy a Sike, Boros, Laczik trió mellé felzárkozott Spárnicz Ádám és a Kisaföldi LK-ból Zsebedits Nándor is. A fiatalok teljesítménye is nagyon fontos klubjaink számára. A hat fiú, Laczik Dávid, Szurdi Levente, Huszár István, Gere Kovács Dávid, Fekete Máté és Szakács Ádám is jól teljesített, de kiemelném közülük Laczik Dávidot, aki mindkét ifjúsági számban egyéni országos bajnoki címet szerzett” – értékelt Laczik Zsolt, a Győri LK vezetőedzője.

Eredmények, futócéllövő országos bajnokság, 50 m, férfi 30+30: 1. Tasi Tamás (HKLK) 580 kör; 2. Sike József (Győri LK) 577; 3. Boros László (Győri LK) 572; 4. ifj. Laczik Zsolt (Győri LK) 571. Csapat: 1. Győri LK (Sike József, Boros László, ifj. Laczik Zsolt) 1720 kör. Férfi 40 vegyes: 1. Sike József (Győri LK) 391 kör; 2. Boros László (Győri LK) 379; 3. Zsebedits Nándor (Kisalföldi LK) 378… 5. ifj. Laczik Zsolt (Győri LK) 376. Csapat: 1. Győri LK (Sike, Boros, ifj. Laczik) 1146 kör.