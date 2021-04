Soproni líceum – Levente önmagát is legyőzi a medencében

Deák Levente, a Líceum 9./B osztályos tanulója harmadik lett a CXXIII. Úszó Országos Bajnokság 200 méteres férfi (felnőtt) hátúszás B. döntőjében. Levi összesen hat számban indult és hét egyéni csúcsot úszott. Elképesztő teljesítmény!

– Levente a tizenöt és fél évével a tizenegyedik legjobb volt az OB-n, s ez önmagában is kiemelkedő teljesítmény. De ha mindazt hozzáteszem, hogy hetente tizennégy edzése van, ebből tíz úszó-, négy pedig szárazföldi edzés, és a félévi bizonyítványában a négyes osztályzat volt a legrosszabb jegye, akkor még inkább az – mondja taníványáról Hauer Péter edző. Deák Levente édesanyja is úszóedző, ha ő elfogult, az természetes, de az országos hírű szaktekintély Hauer Péternek muszáj elhinnünk: Levente sportteljesítménye kiemelkedő.

– Nem vagyok elfogult – tiltakozik erre persze az anyuka, de a szeme csillogása elárulja: dehogynem.

– Mindig azt mondom Leventének, csak magáért ússzon, senki másért, mert ezt a munkát amit csinál, senki kedvéért nem szabad vállalnia, csak önmagáért – ezt már mint szakember teszi hozzá Gyurátz Edit, Levi édesanyja. Ha valaki nem értené, mire gondol: hétfőtől péntekig, minden hajnalban, amíg más gyerek még átfordul aludni egyet, Levente 4.45-kor kel és 5.40-kor már a hideg vízbe csobban. Azért ehhez kell elszántság, ugye?

Hauer Péter, az elismert szakember tanítványa teljesítményét számokkal is alátámasztja a laikusoknak: Levente az alapozás őszi hónapjaiban hetente 60-62 kilométert tett meg a medencében, január-februárban heti 48 kilométert úszott. Napi 5,5-6 órát edz, aminek nagy részét vízben tölti.

– Céltudatos fiatalemberről van szó, aki fantasztikus produkciókra képes a medencében. Korosztályában, ahol a legtöbb kamasznak az internet a legfontosabb társa, kivételes Levi hozzáállása és akarata – mondja Hauer Péter.

Ilyen értékelés után különös, amit Levente mesélt az uszodához fűződő korai kapcsolatáról:

– Miután édesanyám is úszóedző, kézenfekvő volt, hogy már kiskoromtól kezdve az uszodában van a helyem. Csakhogy én eleinte egyáltalán nem élveztem, nem szerettem és csak muszájból jártam az edzésekre. Azért volt muszáj, mert nagyon hirtelen nőttem, fájtak az izületeim, mást nem sportolhattam volna.

Aztán négy évvel ezelőtt bekattant valami. Úszás közben egyszer csak feltettem magamnak a kérdést: miért hagyom, hogy mindenki lehagyjon a medencében? Rákapcsoltam és kiderült, én tudom lehagyni a többieket. Ez nagyon doppingolt, és egyre jobb lettem. Amikor pedig Péter bácsihoz kerültem, úgy éreztem, ez akkora megtiszteltetés, amit csak munkával tudok viszonozni, úgyhogy azóta beleadok mindent. S lám, jönnek is az eredmények – mondja

Deák Levente és megerősíti szavait Hauer Péter is: Levinek szüksége van a sikerélményekre az edzéseken is.

– Most már rendkívül élvezem, hogy folyamatosan tudok fejlődni, egyre jobb időket úszom és nagyon motivált vagyok. Minden úszónemben versenyzek, de a hátban és a gyorsban vagyok a legjobb, a mellúszást és a pillangót még erősítenem kell. Aki a toppon akar lenni a medencében, annak mindenben jónak kell lennie. És én jó úszó akarok lenni! – jelenti ki eltökélten Levente, akinek egyik nagy vágya most, hogy bekerüljön a Nemzetközi Úszóligába (ISL).

– Édesanyám is sokat segít, számomra nagy adomány és lehetőség, hogy ő szülőként és szakemberként is mellettem van. S persze ő a legnagyobb drukkerem – neveti el magát Levente, akit az országos bajnokságról is kifaggattunk.

– Rövidpályán már versenyeztem felnőttek között, de azért ez nehezebb volt. Először is meg kellett úszni a szintidőt, így lehetett bekerülni a Duna Arénában rendezett versenyre. Sajnos nézők nélkül, csak az edzőkkel lehetett most OB-t tartani, s még a maszkot is csak a rajtkő előtt lehetett levenni. Nem latolgattam előtte az esélyeimet, tudtam, hogy az elvégzett munka hoz majd eredményt, de engem nem is a helyezés érdekelt, hanem az időeredmény.

Összességében elégedett voltam. A kétszáz hát jól sikerült, egyetlen századmásodperccel maradtam le a második helyről. Jó voltam a négyszáz gyorson is, de ott a fordulókat elrontottam a medence fénytörése miatt, nagyon más volt, mint amit megszoktam – értékeli önmagát higgadtan Levente. A négy napos versenyen hat számban indult, hét egyéni csúcsot úszott. 200 háton az előfutamban is, és a B döntőben is megjavította az egyéni legjobbját. Eredményeivel Levente 200 háton a második legjobb a 2005-ben született úszók között az országban!