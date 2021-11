SMAFC – Új vezető nagy tervekkel a sakk szakosztály élén

Varga Péter személyében új vezetője van a SMAFC sakk szakosztályának. A nemzetközi mester címmel rendelkező játékos szeretné aktivizálni és egy közösségbe szervezni a soproni és környékbeli játékosokat.

Nagy lendülettel kezdte a játékosok „helyzetbe hozását” Varga Péter, aki néhány hete vette át a SMAFC sakk szakosztályának vezetését. Horváth József a SMAFC elnöke szívügyének tekintette a sakkszakosztály aktivizálását, ennek első lépéseként, a Budapesti Testnevelési Egyetem és a Soproni Egyetem játékosainak szervezett barátságos összecsapást, amit az elmúlt hétvégén meg is tartottak a fővárosi intézményben.

– Hét fős csapatok álltak ki egymással, négy fordulós versenyben; két hosszabb és két rövidebb partival. Mi soproniak nagyon igyekeztünk, de az az igazság, a fővárosiak voltak ezúttal lépéselőnyben. A Testnevelési Egyetem nagy energiákat fektet a sakkba, szakedző képzésük is van, csapatukban női válogatott és korcsoportos válogatott is játszott, sőt, még a rektoruk, a soproni Sterbenz Tamás is sorra nyerte a partikat – nem csoda, kiváló játékos. Így most a budapestiek nyertek 4,5-2,5, 5-2, 5-2, 3-4 arányban. De lesz lehetőségünk a visszavágóra, februárban szeretnénk Sopronban újra az asztalokhoz ülni – mondta el a hétvégi barátságos találkozóról a szakosztályvezető. A soproniak közül Kovács Dezső volt a legeredményesebb, Sárdy Péter és Fischoff Dávid is jól szerepeltek, és nem vallottak szégyent az erős ellenféllel szemben a többiek sem: Nagy Bence, Besenyi Tibor, Rubóczki Tibor és Gyurika Tamás. Néhány partira a szakosztályvezető is leült, de most inkább a szervezési feladatokat vállalta át.

Varga Péter nemzetközi mester, hosszú ideje dolgozik már az elme sportjának népszerűsítéséért sakk-szakedzőként, játékosként, versenybíróként és szervezőként is. Tizenegy éven át volt a Magyar Sakkszövetség Ifjúsági Bizottságának elnöke, országszerte jól ismeri nemcsak a sportág lehetőségeit, hanem a játékosokat is. Az elkövetkezendő időszakban a SMAFC zászlója alatt szeretné tovább folytatni a királyok játékának megismertetését a gyerekek körében, és egyesíteni a régió sakkozóit. Örömmel lát mindenkit, hogy ezt a szép és nagymúltú sportot Sopronban is minél többen és minél sikeresebben űzhessék.