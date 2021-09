SMAFC: új edző, új struktúra, hatalmas bizonyítási vágy

Új struktúrában, spanyol edzővel és nagy lelkesedéssel kezdi a szezont a SMAFC kosárlabdacsapata.

„Több mint biztató…” – írta éppen húsz éve a megyei sajtó a SMAFC Körmend elleni mérkőzéséről. Akkor is a Krasznai-csarnok volt a helyszín, csakhogy akkor Horváth József edzőként szerepelt a csapatlistán, most pedig a SMAFC elnökeként. S még egy nagy különbség: húsz éve a bajnokesélyes felnőtt Körmend nyerte a játékot, most pedig a soproniak.

Mindez arról jutott Horváth Józsefnek eszébe, hogy kezdődik a szezon, és a SMAFC az NB I B-ben indulva az első edzőmérkőzését a Körmend U20-as csapatával játszotta. Az egyetemi csapat vezetése nagy tervekkel és lelkesedéssel vág a sorozatnak, mindenképpen szeretnének előrébb jutni a tabellán.

– Új struktúrában állunk fel. A férfi A csoportos csapatból is szerepelnek nálunk játékosok, elsősorban azok, akik ott kevesebb lehetőséghez jutnak és a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia ifjú tehetségei is bizonyíthatnak a SMAFC-ban. Viszonylag nagy kerettel vágunk neki a szezonnak – foglalta össze a lényeget Horváth József elnök. Érdekesség, hogy Carlos Vallejo edzőn kívül még egy spanyol lesz a csapatban: Vicent Fernandez hazájában kosarazott, de most Erasmus-ösztöndíjas a Soproni Egyetemen, és a SMAFC-ban szeretne játszani.

– Megtiszteltetés számomra, hogy vezethetem ezt a csapatot, ami csodálatos emberekből áll. Jó csapatot építünk. Az előszezont követően most már jobban megértjük egymást, és egyre inkább összekapcsolódunk a közös cél érdekében. Ez pedig nem más, mint keményen, okosan és együtt játszani. Maraton lesz, de nem vagyunk hajlandóak lassítani – mondta a szezon képzeletbeli startkövénél Carlos Vallejo vezető edző.

Farkas Dávid másodedző hasonló lelkesedéssel vág a feladatnak:

– Motiváltan és kíváncsian várom a pénteki szezonkezdetet, mind a felnőtt, mind az U20-as csapatnál is. Úgy gondolom a felkészülés alatt a csapat elvégezte azt a munkát, amit az új vezetőedző szeretett volna, valamint az a stílus és attitűd, amelyet ő képvisel, átragadt már a játékosokra is. Hosszú szezon előtt állunk, remélem a szerencse is mellénk áll.