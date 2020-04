Rendszerszintű lesz a változás

A győri férfi kézilabda vezetősége nyílt levélben reagált arra, hogy a magyar szövetség lezárta a 2019/20-as bajnokságot.

„A bajnokság március 14-i felfüggesztése után az MKSZ elnöksége április 9-én bejelentette döntését, miszerint az idei szezont lezárja. Ezen bajnokság befejezését sajnos nem a pályán elért eredmények döntik el. Ugyanúgy félbeszakadt, mint az 1944-es vagy az 1956-os bajnokságok. Akkora világháború és a forradalom, szabadságharc miatt szintén nem a pályán dőlt el a küzdelem. Most is háborúban állunk, egy szabad szemmel nem látható vírus ellen próbáljuk meg felvenni a harcot szerte az egész világon. Olyan ez a helyzet, mint amikor a harctéren fölrobban egy gránát, és amikor elül a füst, semmi nincs már ott, ahol előtte volt. Most is hasonló történik, vagyis a változás rendszerszintű lesz. Egy idő után már nem a vírussal foglalkozunk, akkor sem, ha még tart a járvány, hanem magunkkal. Mert az igazság, a tudás önmagában nem hoz változást. A változást az ember hozhatja létre azáltal, hogy van bátorsága az igazsággal szembenézni, akármi is az. Tényleg nagyon bízunk benne, hogy a krízis megerősít, és jól fogunk kijönni belőle. Dönteni kellett, és az idő majd bebizonyítja annak helyességét. A sportot támogatók körét a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági nehézségek, változó körülmények jellemzik, mindezek meghatározzák majd az újraindulásunk lehetőségeit. Nekünk sportvezetőknek azonban a nehézségek ellenére már a jövőn kell dolgoznunk, stratégiailag felkészülni a rendszer elindításához. Minél előbb térjen vissza az életünkbe a sport és minden jó dolog, ami ezzel összefügg. Addig is mindenki vigyázzon magára és szeretteire” – áll Endrődi Péter, az UNI Handball Kft. ügyvezetője és Auer Károly, a Győri Férfi Kézilabdáért Alapítvány kurátora által aláírt közleményben.