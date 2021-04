Régi álma teljesült a soproni sportiskolának: lett egy hely...

A Soproni Egyetem és a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia vezetése között létrejött megállapodás értelmében a sportiskolások birtokba vehetik a Krasznai Ferenc Sportcsarnokot.

Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

Óriási előrelépést tett a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia azzal, hogy végre lett egy olyan csarnoka, ahol a csapatok nagy része biztonságban, állandó körülmények között dolgozhat. A részletekről dr. Szekeres Csaba elnököt faggattuk.

– Mit kapott és mit vállalt a csarnok üzemeltetésével a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia?

– Létrehoztunk egy nonprofit kft-t kifejezetten a Krasznai Ferenc Sportcsarnok üzemeltetésére. Bérleti szerződést kötöttünk a Soproni Egyetemmel, határozatlan időre. Magunkra vállaltuk, hogy a sürgős felújításokat elvégeztetjük az épületben. Otthonossá fogjuk tenni a sportiskolások számára. A csarnokért bérleti díjat fizetünk. Az egyetem feltétele volt, hogy az folyamatban lévő szerződéseket vegyük át, ezeket természetesen megtesszük, így a karatésok és a SMAFC is zavartalanul folytathatja a csarnokban az edzéseit. A pandémiás helyzet elmúltával igény esetén az egyetemisták számára is biztosítjuk a sportolási lehetőségeket, ezen kívül az előre egyeztetett időpontokban az egyetemi rendezvényeknek is helyet ad a csarnok.

– Mit jelent mindez az akadémia számára?

– A Soproni Sportiskola Kosárlabda akadémia ezzel a szerződéssel lehetőséget kapott arra, hogy a csapataival egy helyen, a korábbi időszakhoz képest ideális körülmények között dolgozzon. Eddig különböző iskolák tornatermeit béreltük, edzőink gyakran egyik helyről siettek át a másikra. Ez rengeteg szervezési nehézséggel járt. Itt van például a vírushelyzet, az iskolák bezártak, a tornatermek nagy részét nem is használhatjuk. Most viszont van egy nagy múltú kosárlabda csarnok, ami biztonságossá és jól szervezhetővé teszi a munkánkat, a fiúk fejlődését jelentős mértékben segíti ez a helyzet. Tudjuk, hogy ma az egész országban problémát jelent a tornatermek használata, sok más utánpótlás egyesület hónapok óta nem tud teremben edzeni. Ebből a szempontból óriási előre lépés az egyetemmel történt megállapodás akadémiánk számára.

– Minden csapat beköltözik a csarnokba?

– Természetesen nem, ennyien el sem férnénk egyrészt, másrészt pedig az iskolai csoportok maradnak hosszú távon a megszokott rend szerint az oktatási intézményekben, vagyis az alapvető koncepció nem változik. Jó a gyerekeknek és jó a szülőknek is, hogy a tanórák után helyben vannak az edzések. De a versenyző korosztályokat átcsoportosítjuk a csarnokba. És most végre lesz lehetőségünk arra is, hogy az egyéni képzéseket reggel, délelőtt, kora délután is az akadémia központi bázisában, a Krasznai-csarnokban tartsuk.

– Említette, hogy otthonossá kell tenni a csarnokot, ez alatt mit kell érteni?

– Az épület műszaki állapota leromlott. Mindenképpen szeretnénk először is a sürgős felújításokat elvégeztetni, a saját igényeinkhez is alakítani az épületet. Például nem várhatunk a világítástechnika korszerűsítésével. Szeretnénk igazi, felelős gazdájává válni a csarnoknak, s azt akarjuk, hogy ez látszódjon is. Végre rá tudunk mutatni egy épületre, hogy íme, ez az otthonunk. Persze a SMAFC-cal együtt az, de ők stratégiai partnereink, hiszen már több, mint tíz éve kizárólag mi adjuk a SMAFC teljes utánpótlását.

– Tizenöt éven át a legnagyobb problémát jelentette a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia számára a központi bázis hiánya. Mit érez most?

– Azt tartja a mondás, ha van otthonod, van mindened. Olyan érzés ez, mint amikor egy család hosszú évekig albérletben lakik és végre sikerül egy használt lakást megvenniük. Tudják, hogy ez nem a végállomás, de igyekeznek a lehető legotthonosabbá varázsolni az ingatlant arra az átmeneti időre, amíg majd egyszer álmaik otthonát felépítik. Így érzem magam én is most. Boldog vagyok, de már az új otthon tervein jár az eszem…