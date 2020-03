Reális cél a tokiói olimpia a győri SZESE cselgáncsozójának

Sipőcz Richárdnak, a győri Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) fiatal cselgáncsozójának május végéig kell annyi pontot gyűjtenie a kvalifikációs versenyeken, hogy kijusson a tokiói nyári olimpiára. Ő és edzője is úgy látja, erre reális az esély.

Az előkelő ötödik helyen végzett Sipőcz Richárd, a SZESE dzsúdósa a másfél hete megrendezett düsseldorfi Grand Slam-viadalon, ahol 115 ország 659 sportolója lépett tatamira. A mindössze 18 esztendős U23-as Európa-bajnok nagy skalpokat gyűjtött a versenyen – így az olimpiai ötödik dél-koreai Kimet és a háromszoros Ázsia-bajnoki bronzérmes Battulgát is legyőzte –, de ennél is fontosabb, hogy kiváló eredményével értékes pontokat gyűjtött, és növelte esélyét, hogy a +100 kilogrammosok súlycsoportjában képviselhesse Magyarországot az idei tokiói nyári olimpián.

Sipőcz Richárd edzője, a SZESE dzsúdószakosztályának vezetője, Gyimes Nikolett kérdésünkre elmondta, hogy versenyzője jelenleg a 40–41. helyen áll a kvalifikációs ranglistán, amelyről 24-en szerezhetnek kvótát. Ez nem azt jelenti ugyanakkor, hogy csupán az első 24-nek van esélye a tokiói repülőjegyre, mert egy országból csak versenyzőt vesznek számításba.

„A koronavírus miatti intézkedések is befolyásolják az esélyeket, mert a most hétvégi marokkói Grand Prix-versenyt például elhalasztották, így legközelebb jövő hétvégén Jekatyerinburgban lehet pontokat szerezni. Mindez nagyon megnehezíti a felkészülést, a csúcsforma időzítését, emellett mentálisan is bírni kell a terhelést – sorolta a szakember. – Ricsinek reális esélye van a kijutásra, amihez persze némi szerencse és az eddigieknél jobb sorsolás sem ártana.”

Magabiztosan nyilatkozott Sipőcz Richárd is, ő szintén a reális jelzőt használta, amikor azt firtattuk, miként látja tokiói esélyeit. „Kissé szokatlan, hogy ilyen sűrűn, két-három hetente indulok versenyeken, amelyeken viszont nagyjából ugyanazok az ellenfelek, ami egyszerűsíti a taktikai felkészülést. Mindig meg kell találnunk az egyensúlyt aközött, hogy megfelelő edzésterhelést kapjak, és hogy fizikailag és pszichésen egyaránt pihenten lépjek tatamira. Néha ezt nem könnyű belőni” – magyarázta a dzsúdós.

Sipőcz Richárd jelenleg a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban áll érettségi előtt, szeptembertől pedig a Széchenyi István Egyetemen folytatná: a sport- és rekreációszervezés, a kereskedelem és marketing, valamint a tanító szakot jelölte meg a felvételin. A tanévnyitóra remélhetőleg tokiói élményekkel érkezik majd.