Priskin Tamás kiállításának és eltiltásának margójára – volt FIFA-játékvezető elemezte az ETO-meccs sokat vitatott eseteit – videó

Viharos véget ért szerdán az ETO–Békéscsaba NB II-es mérkőzés, mert az utolsó percekben Priskin Tamással szemben szabálytalanságot láttak a győri szurkolók, Ducsai József játékvezető azonban nem ítélt büntetőt – mint ahogy egy ízben korábban sem –, viszont a reklamáló győri csatárt az eset után kiállította – ezért az MLSZ tegnap 4 meccsre eltiltotta – és maradt a 0–0-ás döntetlen.

A két esetről megkérdeztük Dubraviczky Attila volt FIFA-játékvezetőt, aki a mérkőzés felvételének megtekintése után alkotott véleményt. „Kezdjük a tizenkettedik perccel. A labda bekerült a tizenhatoson belülre, amikor az egyik vendégvédő hátulról egyértelműen ellökte Priskint. A békéscsabai futballistának a labda megjátszására már nem volt esélye – egyméteres volt a hátránya – és mivel a szabálytalanság ténye egyértelmű volt, a játékvezetőnek tizenegyest kellett volna ítélnie – értékel Dubraviczky Attila.

Az összefoglaló videóban az utolsó percekben történt botrányos jeleneteket is láthatják.

– A másik eset a nyolcvannyolcadik perchez fűződik. Bár nincs egyértelmű kameraállás az akció kezdetéről, szerintem Priskin lesről indult. Kikockázva a felvételt megállapítható, hogy az ütközés a tizenhatoson belül történt, az is, hogy a becsúszó védő lába nem érte el a labdát, hiszen annak az iránya nem változott meg. Ebben az esetben is – ha már az asszisztens elengedte az akciót – büntető járt volna az ETO-nak. Az más kérdés, hogy a csatárnak nem kellett volna utána megsértenie a játékvezetőt. Ducsai ténykedéséről el tudom mondani, hogy a meccs hajrájára láthatóan elfáradt, futás közben folyamatosan lóbálta a fejét, nem volt akcióközelben. Priskin esetét is nagyjából harminc méterről ítélte meg. Ha közelebb van, akkor minden bizonnyal befújja a jogos tizenegyest.