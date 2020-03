.Poór Brigitta: hálás a sorsnak a soproni exatlonista

Szinte napra pontosan két hónapot töltött az Exatlonban a soproni Poór Brigitta. A tereptriatlon Európa-bajnok sportoló szerint elsősorban mentálisan volt nagyon kemény az extrémsport-reality, de ha úgy adódna, akár újra visszamenne a Dominikai Köztársaságba.

Magasságok, mélységek együtt a csapattal

– Nem bánta meg, hogy belevágott ebbe a kalandba? – kérdeztük a sportolót, aki azután érkezett haza, miután elveszítette a párbajt Kocsis Alexandrával szemben.

– Egyáltalán nem, csupa pozitív gondolat van bennem, óriási élmény volt kint lenni, minden szempontból nagyon jó volt. Csak szép emlékeim vannak, élveztem minden egyes napját a versenynek, hálás vagyok a sorsnak, hogy ott lehettem, fantasztikus sportolótársakkal ismerkedhettem meg.

– A tévé előtt ülve úgy tűnt, nagyon egyben volt a csapat. Belülről is így érezte?

– Abszolút. Kiváló közösséget alkottunk, együtt éltünk meg magasságokat, mélységeket, tulajdonképpen egymás családja voltunk, megosztottunk egymással minden jót és rosszat. A kezdet kezdetén megbeszéltük, hogy bárkinek bármi baja van a másikkal, azt megbeszéljük. Ez így is volt végig.

– Az utolsó kint töltött napjaiban úgy tűnt, mintha a Busa Gabival kapcsolatos problémát nem sikerült volna így megoldani…

– Ez nem volt akkora dolog, volt egy szerencsétlen megnyilvánulása Gabinak, mikor egy futamot sem nyert, ezt Szandi kicsit magára vette, ezt elmondta nekünk, de akkor abban is megegyeztünk, hogy ezt majd átbeszéljük Gabival. Sajnos nem sokkal később kiestem, így én ezt nem tudtam megtenni.

– Ezt leszámítva valóban nem volt sok konfliktushelyzet, ellentétben a Kihívókkal.

– Hogy a másik csapatnál mi történt, azzal ott sem foglalkoztunk igazán, most sem szeretnék. Ők is játszanak valahogy, mi is. Úgy gondolom, nálunk a csapatjátékot nagyon komolyan vettük, mert csak így, közös erővel tud a lehető legtovább jutni minden társunk.

– Egyéni sportolóként is könnyedén alkalmazkodott a többiekhez?

– Teljes mértékben, hiszen nagyon jó bajnokcsapat jött össze. Az első három hetet a táborban töltöttük, ott igazi csapattá kovácsolódtunk össze. Emellett azért az is sokat számított, hogy profi sportolók vagyunk, rengeteg utazás, sok közös edzés másokkal van a hátunk mögött. Emiatt sokkal rugalmasabbak vagyunk egymással szemben, a kompromisszumkészségünk is nagyobb. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, szoros barátság alakult ki köztünk, biztos, hogy ha vége az Exatlonnak, tartjuk a kapcsolatot, csinálunk majd közös programokat, már amennyiben össze tudjuk egyeztetni az időnket.

Elmaradt a mélypont

– Mit érzett a kieséskor?

– Egyrészt szomorú voltam, viszont az is bennem volt, hogy jó lesz hazajönni.

– Hiányzott a család?

– Persze, bár kint nem éreztem annyira, ott voltak nekem a többiek. Emiatt nem is jutottam el a mélypontig. Ennek ellenére jó volt hazajönni, mert nem volt könnyű két hónap.

– Mentálisan vagy fizikálisan őrölte inkább fel a verseny?

– Egyértelműen mentálisan. Ingerszegény környezetben éltünk, tulajdonképpen csak a játék volt, semmi másról nem tudunk, semmi információnk nem volt a külvilágról, sem egy újság, sem egy prospektus, semmi nem jutott el hozzánk. Ez nagyon megterhelő volt idegileg, bár hozzáteszem, fizikálisan sem volt könnyű a verseny. Nehéz, összetett pályákon kellett mennünk.

– Többszörös bajnokként mit adott önnek az Exatlon?

– Óriási élményt, kipróbálhattam, milyen csapatban versenyezni, ilyen emberekkel versenyezhettem együtt, és mint már mondtam, barátságokat. Már ezért megérte kint lenni.

Néhány nap rejtőzködés

– Jó néhány nappal előbbre jár a verseny, mint amit a tévében látunk. Hogyan tudott ebben az időben itthon „elbújni”?

– Nagyon egyszerű volt most a megoldás, sajnos szinte rögtön, hogy hazaérkeztem, lebetegedtem, így napokig az ágyat nyomtam. Most már szerencsére jobban vagyok és nyugodtan közlekedhetek, hiszen már mindenki tudja, hogy kiestem.

– Nagy szurkolója maradt a Bajnokoknak?

– A legnagyobb. Nagyon remélem és hiszem is, hogy közülük kerül ki a győztes a férfiaknál és a nőknél is.

– Hamarosan kezdődik a versenyszezon a sportágában. Mikor tér vissza?

– Ez még a jövő zenéje. Először is le kell ülnöm az edzőmmel, hogy átbeszéljük, mit tudunk kihozni a szezonból. Tudni kell, hogy a tereptriatlonhoz leginkább állóképesség kell, amit az Exatlon nem alapozott meg. Sokat kell dolgoznom, hogy ismét a régi legyek. Ugyanakkor kellett ez a hosszabb szünet, jó volt kicsit mást csinálni. Szükségem volt arra, hogy újra hiányozzon a sportágam, mert úgy érzem, tavaly kicsit elveszítettem a motivációt. Az biztosnak tűnik, hogy a szezon első fele elment, de abban bízom, hogy most feltöltődve azért mihamarabb utolérem majd magamat.

– A tévében azért követi az Exatlon alakulását?

– Ha az időm engedi, akkor mindig nézem. Ilyenkor jó visszaemlékezni a kint töltött hetekre, de ez már a múlt, előre kell tekinteni és visszatérni a régi kerékvágásba…