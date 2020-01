Ötször volt csapata legjobbja Horváth Bernadett Mosonmagyaróváron

A Motherson-Mosonmagyaróvári KC kézilabdázói közül eddig Horváth Bernadett nyújtotta a legjobb, legegyenletesebb teljesítményt az idényben. Ezt igazolja az is, hogy Bognár Róbert az MKC vezetőedzője, öt alkalommal is a csapat legjobbjának jelölte a tapasztalt beállót.

– Természetesen nagyon jól esik, sőt megtisztelő egy játékosnak az, amikor az edzője elismeri a teljesítményét – kezdte a beszélgetést Horváth Berndadett. – Én is úgy gondolom, hogy elég jól sikerült eddig az idényem, de nem vagyok elégedett. Egyrészt azért mert maximalista vagyok, másrészt pedig a csapat szempontjából, amit minden esetben az egyéni célok, érdekek elé kell helyezni. A kézilabda igazi csapatsport, amelyben különösen nagy szerepe van annak, ahogyan együtt dolgozunk, segítjük egymást. Nekem beállóként például a legfontosabb feladatom az, hogy megfelelő helyzetekhez segítsem a lövőinket. Ezt pedig minden edzésen, mérkőzésen tanulni, gyakorolni kell és még akkor is szükséges hozzá idő, hogy jól működjön.

– Akkor most vizsgáljuk meg a mosonmagyaróvári csapat szempontjából ezt a pénteken lezáródó fél évet. Nehezebb a második év egy, az élvonalban újonc gárda számára?

– Nehéz mindegyik év, mert véleményem szerint a magyar bajnokság folyamatosan erősödik. Egyre jobb külföldi kézilabdázók érkeznek és így már az ETO és az FTC mellett, a Siófok is top csapat lett. Stabil gárdák alkotják a középmezőnyt is, a kiesés elkerüléséért pedig óriási a harc. Én már megtanultam kezelni ezt és megszoktam a hosszú bajnoki szüneteket valamint az azokat követő sűrű programokat. A mi csapatunk azonban most nagyon fiatal, hiszen alaposan átalakult a nyáron, amikor sokan távoztak. Nekik pedig még meg kell szokniuk, meg kel ismerniük az élvonal légkörét, elvárásait. A mi fiatal kézilabdázóink azonban lelkesek, ügyesek és szorgalmasak, tehát az idő egyértelműen nekünk dolgozik. Egyre többet játszanak és én még emlékszem arra, hogy tizenkilenc évesen milyen hasznos volt megfogadni, az akkori edzőm, Konkoly Csaba tanácsát, aki azt mondta, hogy ha élvonalbeli játékos akarok lenni, akkor menjek el az ETO-ból, hogy több játéklehetőséghez jussak.

– Sokan várják és bíznak abban, hogy a soron következő két hazai bajnoki mérkőzésen szerzett pontokkal indul majd el felfelé az MKC tabellán!?

– A csapat nagyon szeretné megragadni ennek a két mosonmagyaróvári találkozónak az esélyét. Otthon játszunk, a fantasztikus szurkolóink előtt és be akarjuk végre bizonyítani, hogy többre vagyunk képesek annál, amit eddig nyújtottunk. Tiszteljük az újonc Szent István SE gárdáját, sőt a megszokott csapat videózásokon felül, én még külön is meg fogok nézni egy mérkőzés felvételüket, hogy jobban megismerjem őket. Úgy érzem, hogy most már túl vagyunk a Szombathelyi KKA elleni találkozó pofonján, amit elég nehezen tudtuk magunk mögött hagyni. Én is azt várom tehát, hogy pénteken elindulunk előre és abban is hiszek, hogy a tavalyihoz hasonló második fél szezont fogunk produkálni.