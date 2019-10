Országos bajnokság dobogóján a Castrumos fiatalok

32 klub, és 3 ország közel 200 harcosa vett részt a 2019-es Damashi Országos Kyoksuhin Karate Bajnokságon, melyre 15 fővel, és kísérőivel utaztak a Castrum SC Kapuvár karatékái.

Az 5. alkalommal rendezték meg azt a nívós verseny, melyre Szlovákiából, Horvátországból és Magyarországról érkeztek a versenyezők.

Aranyérmet szereztek:

– Serfőző Lia és Németh Virág

Ezüstérmesek:

– Serfőző Zalán, Fandák Ajándék

Győztes küzdelmeikkel bronzérmesek:

– Németh János, Fülöp Levente, Szücs Hanna, Szántó Ádám

– Mindig van hova fejlődni. Örülök is, és közben mérgelődöm is az eredményeken. Sokszor hajszálon múlt csak a fényesebb helyezés, mely ha a vetélytárs ügyességéből alakult így, akkor azt maximálisan el lehet fogadni. Viszont a versenyen rengeteg olyan bírói hiba volt, ami bizony több harcosunkat is megfosztotta az örömtől. Ez még akkor sem vigasztaló, ha a verseny főbírája a nap végén elnézést kér tőlünk ezekért. Rengeteg idő, edzés és nem kevés pénzbe kerül, hogy részt vegyünk az országos versenyeken, melyen elvárható a rendes, gyereket megillető tisztes bíráskodás„ – közölte Sensei Pantelics Péter a siklósi történteket.