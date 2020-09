Női NB I – Idegenben győzte le az Albát a Mosonmagyaróvár

A vasárnapi székesfehérvári bajnoki mérkőzésen egyértelműen kiderült, hogy a jól rajtoló Motherson-Mosonmagyaróvár csapatára mindegyik ellenfele nagyon fog figyelni. Ezért is nagyon értékes a mosonmagyaróvári csapat újabb idegenbeli sikere!

Alba Fehérvár KC – Motherson-Mosonmagyaróvár 27 – 31 (15 – 16)

NB I bajnoki mérkőzés – 5. forduló

2020 szeptember 20. vasárnap 18.00 óra – Székesfehérvár, KÖFÉM Sportcsarnok, 400 néző

Vezette: Horváth Péter – Marton Balázs

Székesfehérvár: Dányi – Szabó-Májer 1, AFENTÁLER 3, TRISCSUK 6 (1), Bardi 1, Boldizsár, Szarka 4. Csere: Pijevic, Tóth N. (kapusok), TEMES 6 (4), Töpfner 3, Vashchuk, Utasi 1, Varga E. 2., Gerháth K. Edző: Deli Rita

Mosonmagyaróvár: HERCZEG – KATONA 7 (2), Tóth E. 2 (1), KOVÁCS P. 4, Horváth B. 1, Szarková 2, Hajtai 4. Csere: Szemerey (kapus), Gyimesi, Tilinger 2 (1), HUDÁK, Domokos, Stranigg Zs. 3, LANCZ 4, Sirián 2, Kellermann D. Edző: Gyurka János

Hétméteresek: 7/5 illetve 4/3

Kiállítások: 4 perc illetve 10 perc

A székesfehérvári csapatból hiányzott sérült Rózsás, de a szülés után visszatérő Temes Bernadett, a török bajnok Kastamonunól érkező Vashchuk és az ETO kölcsön kapusa Tóth Nikolett erősítés a nyári felkészülési mérkőzéskehez képest. A Motherson-Mosonmagyaróvár nem változtatott a szerdai találkozóhoz képest, tehát ugyanaz a tizenhatos keret kezdte el a találkozót.

A hazaiak a Boldizsár-Temes, a vendégek pedig Gyimesi -Tóth Eszter védekező, támadó cserét alkalmazták, amelyek után a helyzeteit jobban kihasználó Alba vezetett egy-két góllal az első tíz percben. Az egyértelműen látszott, hogy ismeri egymást a két csapat, felkészültek tehát egymásból, így a hibák, rontott ziccerek, kihagyott büntető miatt tudott elhúzni négy góllal a folytatásban az Alba. Gyurka János időt kért, érkezett Tilinger Tamara is, hiszen az MKC nem engedhette el a nagyon motiváltan küzdő székesfehérváriakat. Az egy szektornyi mosonmagyaróvári szurkoló által támogatott MKC fel is zárkózott, de az egy-két gólos vezetést továbbra is tudta tartani a hazai csapat a félidő utolsó harmadában is.

A huszonötödik percben sikerült kiegyenlíteni az MKC-nek, így az első harminc perc hajráját 13 – 13-ról indították a csapatok. Stranigg Zsófia duplájával sikerült a vezetést is átvenni a mosonmagyaróvári gárdának, majd Kovács Patrícia felső sarkos, kapufás góljával meg is tartotta az előnyét.

A második játékrészt ismét nagyon elszántan kezdte a hazai csapat és kihasználva Szarková kiállítását, át is vette a vezetést. Az MKC azonban most jobban figyelt és jó volt látni, hogy az eddig a bajnokságban kevesebbet játszó kézilabdázók, mint például Hudák Emma vagy Stranigg Zsófia jól oldották meg a feladatukat. A találkozó azonban teljesen nyílt volt és embert próbáló, óriási küzdelem folyt a pályán.

Negyed óra elteltével egy kicsit el tudott lépni az MKC, amelyet ismét fantasztikus tűzzel buzdított, űzött-hajtott a közönsége. Lancz Barbora bal keze is megvillant párszor, így egy rövid időre négy gólos lett az előny, de senki sem számíthatott arra, hogy eldőlt a találkozó.

Viszont rohanásba kényszerítette az ellenfelét és ebben az Alba követett el több hibát, a kontrákat pedig remekül használta ki a Katona-Hajtai szélső páros. Ez pedig, megfűszerezve Herczeg Lili néhány bravúrjával eldöntötte a találkozót, ami nagyon értékes siker a Motherson-Mosonmagyaróvár számára.

Deli Rita: – Kulcs volt az átlövések szűrése ezen a találkozón, de ez sajnos nem volt elég hatékony egy ilyen lövősorral rendelkező csapat ellen, mint az MKC. Talán egy kicsit meg is ijedtünk a lehetőségtől, amit az első félidőben megteremtettünk magunknak. Pontban nem mutatkozik meg, hogy mennyit dolgoztunk, és fáj a vereség ma, de remélem, hogy a jövő héten tovább tudunk építkezni az első félidő teljesítményéből, és nyerünk a NEKA-SZISE ellen.

Gyurka János: – Ismét egy rendkívül nehéz találkozót sikerült megnyernünk, idegenben immár harmadik alkalommal. Ezért azonban nagyon sokat kellett dolgoznunk, és ki kell emelnem, hogy több olyan játékosunk is remekül szállt be, akik eddig kevesebbet játszottak. Az első félidő nyitott védekezése kevésbé sikerült, de utána a hatos fal már működött, és így második játékrészben sokat tudtunk futni, amivel eldöntöttük a találkozót.