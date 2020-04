Női kosárlabda NB I – Török Ágnes egy évet hosszabbított Győrben

Az UNI Győr MÉLY-ÚT játékosa, Török Ágnes sajnálja, hogy nem fejeződött be a bajnokság. A győriek saját nevelésű játékosa alig egy hete fogadott örökbe egy kiskutyát. Időközben az is eldőlt, hogy a válogatott kerettag újabb egy évig marad a zöld-fehéreknél.

Nehezen telnek a napjai Török Ágnesnek, az UNI Győr MÉLY-ÚT játékosának. A fiatal kosaras legszívesebben a pályán lenne, de egyetért azzal, hogy a jelenlegi helyzetben nem volt más lehetőség, mint a szezon befejezése.

Jó döntés született

„Ilyenkor van a bajnokság legizgalmasabb része, következett volna a rájátszás, mely a szezon sava-borsa – kezdte Török Ágnes, aki szerint valamelyest javíthattak volna az összképen, bár tisztában van vele, a címvédő Sopron ellen nem ők lettek volna az esélyesek. – Igazából sosem derül már ki, hogyan zártuk volna az évet. Sajnos nem a legjobban alakult számunkra ez a bajnokság, de talán kezdtünk egy kicsit összerázódni, kicsit megszépíthettük volna a végét. Ugyanakkor teljesen jó döntés született. Ahhoz, hogy mielőbb visszatérjünk a régi életünkhöz, a játék beszüntetése indokolt volt. Mondom ezt úgy, hogy nekünk, játékosoknak ennél rosszabb helyzet nem létezik, hiszen sem edzés, sem meccs nincsen.”

Hogy mivel telnek most a fiatal játékos napjai? Arról is beszélt Török Ágnes.

„Készülök a megadott edzésterv alapján. A klubbal közösen elindítottunk egy videós sorozatot, melyben megmutatjuk, milyen gyakorlattal tudunk valamennyire formában maradni. Remélem, hasznos lesz ez mindenki számára, aki esetleg mozogni akar ezekben a viszonylag egyhangú, unalmas napokban. Számunkra egy kis pluszt jelentett ennek a feladatnak a teljesítése” – folytatta a kosaras, akinek alig több mint egy hete egy kiskutya is izgalmasabbá teszi a napjait.

Új kutya, új szerződés

„Az egyik menhelyről hoztunk el egy két hónapos kutyust. Zsebi névre hallgat, és rendkívül okos. Nem fajtiszta, amolyan utcai keverék. Most szokunk össze, de mivel tényleg rendkívül értelmes, eddig minden nagyon jól alakul. Nem ez az első kutya a családunkban, volt már több kutyánk, így tisztában vagyok azzal, mivel jár a vele való foglalkozás” – mondta a játékos, aki a napokban írta alá újabb egy évre szóló szerződését a győri csapattal.

„Itt nevelkedtem, itt lettem élvonalbeli játékos, örülök, hogy sikerült megállapodni a folytatásban. Remélem, a következő szezon számunkra sokkal jobban alakul minden szempontból, mint az idei. Sajnos most sok minden összejött, voltunk fent is és lent is, de többször lent. Sok olyan mérkőzést buktunk el, mely gyakorlatilag egy labdán múlt” – beszélt döntésének hátteréről a kosaras.

Nehéz tervezni

Bár a következő szezont említette Török Ágnes, a közeljövőről azért elég nehéz beszélni.

„A legrosszabb, hogy nem tudni, mikor lesz vége a járványnak. Nehéz így tervezni, de nemcsak fizikálisan, hanem lélekben is igyekszem úgy felkészülni, hogy ha esetleg a felnőttválogatottban vagy a 3×3-as válogatottban számítanának rám, akkor készen álljak a feladatra” – mesélte a tehetséges játékos, aki a tanulmányait is folytatni szeretné.

„Júniusban derül ki, hogy felvesznek-e a Széchenyi-egyetem mesterképzésére. Mindenképpen szeretném elvégezni. Az iskola, a tanulás eddig is ment a kosárlabda mellett, most sem lenne ebből gond. Csak ebből a helyzetből keveredjünk végre ki, hogy újra lehessen normálisan tervezni. Éppen ezért fontos, hogy a szabályokat mindenki tartsa be, és akkor ősszel újra pattoghat a labda a kosárlabdacsarnokokban is” – mondta végezetül Török Ágnes.