Női kosárlabda NB I – Tíz meccs után is százszázalékos a Sopron, az Uni-Győr verte a BEAC-ot

A tavalyi bajnok Sopron tíz mérkőzés után is százszázalékos a női kosárlabda NB I-ben, miután szombaton húsz ponttal kerekedett vendége, a Vasas fölé.

A találkozó legeredményesebbje Brianna Fraser volt 25 ponttal a Vasasból. A hazaiaknál ketten is 20 pont fölé jutottak.

Eredmény (a szövetség honlapja alapján):

Sopron Basket-Vasas Akadémia 89-69 (25-15, 27-24, 18-19, 19-11)

Uni Győr MÉLY-ÚT – ELTE BEAC Újbuda 95-89 (17-26, 29-18, 27-22, 22-23)

később:

TFSE-MTK – PEAC-Pécs 18.00

Aluinvent DVTK – Atomerőmű KSC Szekszárd 18.30

ZTE Női Kosárlabda Klub – PINKK-Pécsi 424 19.00

Gáspár Dávid: Örülök a győzelemnek! Viszontagságos időszak volt, nehézségekkel, mellyel minden más csapat is megküzdött. Keményen dolgoztunk, a feladatát, felelősségét mindenki maximálisan ellátta, és ennek köszönhető ez a részsiker. Nyilvánvalóan még komoly út áll előttünk! Ahhoz, hogy ehhez kellő frissességgel bele tudjunk menni, jól jön a karácsonyi leállás. Mentálisan és fizikálisan is fel akarunk frissülni, mely remélhetőleg jó kihatással lesz a későbbiekre. Nem az egész mérkőzésen tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna, mely a Vasast dicséri. Jól játszottak, jár a gratuláció, nekünk pedig észbe kell kapni, hogy ilyen periódusaink ne legyenek a mérkőzéseken. Szurkolóinknak is köszönjük az egész éves támogatásukat! Bár nem lehettek itt velünk, tudom hogy mellettünk voltak és támogattak minket. Kellemes ünnepeket, Boldog Karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Megan Walker: Kemény hét volt, de azt gondolom ma is mindkét oldalon megfelelő munkát tettünk bele a mérkőzésbe. Mehetünk haza feltöltődni!

Milos Pavlovic: Gratulálok a Sopronnak a mai győzelemhez és az Euroliga sikerekhez is! Sok dolgot mutattak ma nekünk, amelyekből tanulni kell. Két magas hőfokú mérkőzés után is motiváltan léptek pályára, ellenféltől függetlenül. Ez a bajnokok tudása, hogy mindig a legjobbat igyekeznek nyújtani. Ezt a filozófiát kell megérteni minden fiatal játékosnak ahhoz, hogy fejlődjenek. Voltak jó periódusaink a mai napon is, a fejlődést mutatjuk, mellyel elégedett lehetek. Hosszú szünet után is jól tértünk vissza, de még meg kell találnunk az igazi ritmusunkat. A fontos mérkőzések most következnek számunkra, melyekhez ez a találkozó felkészülést nyújtott.

Papp Klaudia: Gratulálok a Sopronnak a győzelemhez és az Euroliga sikerekhez is. A célunk az volt, hogy jó mérkőzést tudjunk ellenük játszani, ahogy az előzőn. Ez részben sikerült is, de sok pontot engedtünk nekik az első félidőben. A szünet után feljavult a védekezésünk, erre szeretnénk építkezni. Jó felkészülés volt a következő feladatokra!