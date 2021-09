Női kosárlabda NB I – Soproni és győri rajt vendégségben

Szombaton 18 órakor a bajnoki címvédő Sopron Basket a Vasas, míg a legutóbb bronzérmes UNI Győr MÉLY-ÚT a PINKK vendége lesz a női NB I nyitányán.

Van gondja bőven Gáspár Dávidnak, a soproni együttes szakvezetőjének, aki a sérülések, valamint pár játékos WNBA-szereplése miatt több kulcsemberre sem számíthat a szezon első heteiben. Mint mondta, ebben a nehéz helyzetben lépni kellett, és a legjobb megoldásnak Sheylani Peddy leigazolása tűnt, igaz, még az ő csapathoz való csat- lakozásának időpontja is bizony- talan. Legkorábban a jövő hét vége felé érkezhet Sopronba. Határ Bernadett ugyan már játszott a hétközi, Brno elleni edzőmeccsen, de ő sincs még százszázalékos állapotban, és az izom- és csontsérüléssel bajlódó Jelena Brooks felépülése is várhatóan hosszabb időt vesz majd igénybe.

Gáspár Dávid szerint így a két fiatal magyar játékosra, Czukor Dalmára és Varga Alízra hárul nagyobb felelősség, de a szakvezető mindkettejükben maximálisan megbízik.

Gáspár kiemelte: mostantól éles mérkőzéseken épül a csapat. A bajnokikon kell a taktikai repertoárt bővíteni, elsajátítani, emellett – ahogy az előző években – most is minden ellenfélre a lehető legalaposabban próbálja felkészíteni a soproni játékosokat a szakmai stáb, így a mai, Vasas elleni párharcra is.

Voltak nehézségek

Nem volt teljesen zökkenőmentes az UNI Győr felkészülése, ennek ellenére bizakodva várja a rajtot Iványi Dalma vezetőedző.

„A két amerikai, McDonald és Mompremier hiánya bekalkulált volt, a sérülések és a betegségek természetesen nem. Komplett csapattal nem is tudtunk edzeni a rajtig, de meg kell ezzel is birkóznunk. Rengeteg tennivalónk van még, de bármilyen szerkezetben, összeállításban is állunk fel, mindent megteszünk a jó eredményekért. Ilyenkor az egyéni felelősség felértékelődik, de hiszünk a lányokban” – fogalmazott Iványi Dalma.

A felkészülés során három ország bajnokával is összecsapott a győri gárda – a Sopronnal hazai környezetben, az olasz Reyer Veneziával és a szlovén Celjével idegenben –, és bár mindegyiket elveszítette, voltak biztató momentumai a társaságnak.

„A PINKK ellen a védekezés nagyon fontos lesz, erre nagy hangsúlyt fektettünk a felkészülés során. Nehéz meccsre számítok, főleg úgy, hogy még vannak kérdőjelek az összeállítást illetően. Ettől függetlenül győzelemmel szeretnénk kezdeni a bajnokságot” – mondta a nyitómeccs előtt Iványi Dalma.