Női kosárlabda NB I – Győri és soproni diadal

UNI Győr MÉLY-ÚT–TFSE-MTK 81–72 (18–19, 17–15, 23–17, 23–21)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 150 néző.

V.: Cziffra, Minár, Balogh Gy.

UNI Győr: YGUERAVIDE 21/12, Dúl, RAKSÁNYI 5, Varga Zs. 6, HOLLIVAY 16. Cs.: TAYLOR 19, Barnai 6, Dombai 5, Papp K., Török 3/3, Czank. Edző: Merim Mehmedovic.

TFSE: Süle 2, Bernáth 8/6, CH. JENKINS 20/12, Arsenic 10, A. JENKINS 20. Cs.: Németh A., DOKTOR 12/6, Boros, Herman. Edző: Magyar Bianka.

Jól kezdett a győri csapat, de 7–2 után a vendégek egy 6–0-val fordítottak. A negyed felénél bemutatkozott a hazaiak új igazolása, a 29 éves amerikai Asia Taylor, aki négyes poszton bevethető. A szakasz hajrájában meg is szerezte első kosarát, majd büntetőből is eredményes volt. Dombai kosara zárta le a negyedet (18–19). A második szakaszban a vendégek 26–20-ra vezettek, de a játékrész közepén Dombai kosár plusz büntetőjével egyenlítettek a zöld-fehérek (30–30).

A félidő hajrájában a vezetést is átvette a győri gárda, mely a fordulás után hét ponttal ellépett (49–42), s ez a különbség a zárószakaszig kitartott (58–51). A negyedik negyedben tovább nőtt a győri előny (69–54). A hajrá 71–58-as eredményről kezdődött. A vendégek 5–0-ás rohamot indítottak, időt is kért Merim Mehmedovic. Kellett Varga Zsófia kosara (73–63). Egy triplával még kapaszkodott a TFSE (75–68), sőt, büntetőkkel öt pontra feljött. Raksányi viszont egyik büntetőjét bedobta, majd Ygueravide egy duplával eldöntötte a találkozót. A győri csapat nagyon fontos győzelmet aratott.

Merim Mehmedovic: – Nagyon jól dolgozott a csapat, ezzel egyébként szerdán sem volt gond. Ott sajnos kikaptunk, ezúttal viszont fontos győzelmet arattunk. Menni kell így tovább.

Vasas–Sopron Basket 52–86 (10–22, 8–21, 12–24, 22–19)

Budapest, NB I-es női mérkőzés, 200 néző.

V.: Kapitány, Hervay, dr. Oláh.

Vasas: Murray 4/3, TÓTH O. 9, Vukov, Heljic 2, FRASER 19. Cs.: Böröndy V. 9/3, Bach B. 2, Madár E. 3, Budácsik 2, Karlócai, Madár K., Szerencsés 2. Edző: Földi Attila.

Sopron: JANUARY 9/3, Fegyverneky, Czukor, BROOKS 10, HATÁR 15. Cs.: KRAJISNIK 10, Crvendakic 4, DUPREE 10, Weninger 4, Varga K. 2, Varga A. 6, DUBEI 16/6. Edző: Gáspár Dávid.

Jó védekezése, valamint elsősorban January és Brooks eredményessége révén a nyitószakasz közepén 12–4-re elhúzott az esélyeshez méltó magabiztossággal kezdő Sopron. A padról beszálló Krajisnik és Crvendakic jóvoltából a nyitónegyed végére tíz pont fölé nőtt a bajnok előnye. A második tíz percben is fölényben játszott a címvédő, Határ vezérletével a szakasz közepén úgy nőtt 20 pont fölé a vendégelőny, hogy a Vasas a játékrész első felében nem tudott pontot szerezni. A hazaiak egyetlen negyedbeli akciókosarukat több mint 8 és fél perc elteltével szerezték, igaz, az egy tripla volt. A vendég zöld-sárgák 25 pontos előnnyel térhettek pihenőre.

Kiegyenlített játékkal indult a második félidő, de a Sopron Dubei Debóra vezérletével a 3. negyed közepén 30 pontosra növelte előnyét, végképp eldöntve a találkozót.

Gáspár Dávid: – Harcos Vasasra készültünk, és ezt is kaptuk tőlük. Ezért is kértük a lányoktól, hogy nagy energiával, keményen, koncentráltan kosárlabdázzanak. Gratulálok nekik, hogy ezt megtették. A mérkőzést végig kontrolláltuk, sok játékosnak adtunk lehetõséget, akik éltek is a percekkel. Sok sikert kívánok a folytatásra a Vasasnak, igen értékes munkát végeznek.