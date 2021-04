Női kosárlabda NB I – A bronzéremét játszhat az UNI Győr

A Szekszárd pénteken bejutott a női kosárlabda NB I fináléjába, mivel az elődöntős párharc második mérkőzésén 90-75-re verte a vendég Győr együttesét.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc első, szerdán rendezett találkozóján kilencpontos különbséggel diadalmaskodott Győrben a Szekszárd.

A pénteki meccsen a hazaiak a félidőre már 14 pontos előnyben voltak, a harmadik negyedben ezt további öttel növelték, így az utolsó tíz percben már csak arra kellett figyelniük, hogy ne engedjék túl közel magukhoz a Győrt.

Eredmény (a magyar szövetség honlapjáról):

elődöntő, 2. mérkőzés:

Atomerőmű KSC Szekszárd – UNI Győr-MÉLY-ÚT 90-75 (20-16, 26-16, 20-15, 24-28)

A párharc végeredménye: 2-0 a Szekszárd javára

V.: Kapitány, Tóth C., dr. Mészáros.

Szekszárd: Studer 2, FRISKOVEC 11/9, MCCALL 16, BONNER 15/3, GOREE 17/3. Cs.: KRNJIC 11, Bálint 14/6, Theodoreán, Zele 4, Miklós. Edző: Djokic Zeljko.

UNI Győr: KIESEL 20/3, Dubei 11/9, Weninger 2, Török Á. 7/3, MOMPREMIER 17. Cs.: DOMBAI 11/9, Lass 7/3, Barnai, Varga Zs. Edző: Iványi Dalma.

Iványi Dalma: – Sajnálom, hogy kikaptunk, egy álommal lettünk szegényebbek. Bár tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, azért rossz érzés kikapni, hiába küzdöttünk mindkét meccsen nagyot. Azért vagyok szomorú, mert ugyan sok szép dolog jellemezte a játékunkat védekezésben és támadásban is, de sok apró hiba is volt, amit a Szekszárd rutinosabb játékosai révén kihasznált. A szívünk vitt előre bennünket, de ez most kevés volt. Megyünk a harmadik helyért, most egy kevés pihenő jön, majd szeretnénk kicsit frissíteni a csapatot. Hétfőtől megkezdjük a közvetlen felkészülést a bronzmeccsre. Bízom benne, hogy motiváltak leszünk, és mindent beleadunk abban a párharcban is, hogy szép legyen a szezon vége – olvasható a klub honlapján

A másik ágon a címvédő Sopron Basket és az Aluinvent DVTK Miskolc csap össze. A folytatásban a Sopron ennek a párharcnak a vesztesével játszhat az UNI Győr a bronzéremért.