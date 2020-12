Női kosárlabda Euroliga – Két győzelemmel zárta a buboréktornát a Sopron – fotók

A házigazda Sopron Basket 70-59-re megverte a francia Landes-ot a női kosárlabda Euroliga csoporttornájának pénteki zárómérkőzésén, így két győzelemmel fejezte be a zárt kapus viadalt.

Női Euroliga, D csoport, 2. forduló:

Sopron Basket-Landes (francia) 70-59 (22-16, 20-15, 10-18, 18-10)

A magyar csapat dobói: Willams 18, Brooks 18, Fegyverneky 8, Krajisnik 8, January 7, Walker 7, Johnson 4

A buboréktorna két győztes csapata alighanem más erőállapotban várta a pénteki zárást, mivel a szezonban még veretlen magyar bajnok három napja verte meg a Bourges-t 70-60-ra, míg a Landes csütörtökön este, ráadásul hosszabbítás után gyűrte le a másik francia csapatot 69-66-ra.

Mivel a Landes újonc a kontinentális elitben, a két klub először csapott össze az Euroligában. Egy osztállyal lejjebb, az Európa Kupában kétszer találkoztak a felek, a 2014/15-ös szezonban a soproniak hazai pályán 17, idegenben pedig hárompontos győzelmet arattak.

A dél-franciaországi Mont-de-Marsanban honos ellenfél legnagyobb sztárja a 38 éves Celine Dumerc volt, a 262-szeres válogatott irányító olimpiai ezüst- és Eb-aranyéremmel büszkélkedhet, emellett 2012-ben az év európai kosarasává választották. Csütörtökön a Bourges ellen Miranda Ayim – a kanadai válogatott két olimpián szerepelt csapatkapitánya – 14, míg a franciákkal háromszoros Eb-ezüstérmes Valeriane Ayayi Vukosavljevic 13 ponttal vitte a prímet.

A pénteki csata a néptelen lelátók ellenére látványosan indult, mivel a játékosok színes reflektorfényben és lassan oszló füstfelhőben jöttek ki a bemutatásra. Gáspár Dávid együttese 2-5-ről egy 8-0-ás rohammal fordított, benne az olimpiai bronzérmes szerb Jelena Brooks és az amerikai Briann January tripláival. A csapatkapitány Fegyverneky Zsófia már az ötödik percben elérte keddi négypontos teljesítményét, és alaposan felpörögtek a hazaiak, akik tíz ponttal is vezettek. A második negyedben három pontra felzárkózott a Landes, de a 17. percben már 35-23-at mutatott az eredményjelző, főként Gabby Williamsnek köszönhetően, aki három napja 19 ponttal a meccs hőse lett. A nagyszünetben 42-31 volt az állás.

Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy a jobban lepattanózó házigazdák mind a nyolc büntetőjüket értékesítették, miközben a rivális egyszer sem állhatott a vonalra, illetve hogy a mezőny legjobbja ezúttal is a 15 pontnál tartó Williams volt.

Térfélcsere után az elmúlt két Euroliga Final Fourban házigazda zöld-sárgák négy pontjára 12 érkezett válaszul, így váratlanul szoros lett a találkozó. Megtört a Sopron lendülete, sorra maradtak ki a tiszta helyzetek, de 30 percnél még mindig maradt három pont az előnyből (52-49). Williams, Fegyverneky és a négy személyi hibával játszó Brooks hármasai újra felrázták a magyar csapatot, 65-55-nél visszaállt a tízpontos különbség, innen pedig a soproniak már nem engedték ki a kezükből a mérkőzést.

A meccs legjobbja az egyaránt 18 pontos Brooks és Williams lett.

Gáspár Dávid vezetőedző az MTI-nek elmondta, sokban hasonlított egymáshoz az e heti két Euroliga-mérkőzés.

„Most is voltak olyan periódusok, amikor fogcsikorgatva küzdöttünk. A harmadik negyedben elvesztettük egy rövid időre a kontrollt, de nagy örömömre visszanyertük az irányítást, és a döntő pillanatokban jó megoldásokat választottunk” – fejtette ki a tréner.

Fegyverneky Zsófia csapatkapitány úgy vélekedett, hogy koronavírus-fertőzése után egyre inkább visszanyeri a formáját.

„Sokat kihagytam, két hétig egyáltalán nem edzettem, és utána is akadtak kisebb egészségi problémáim. Fokozatosan, napról napra jövök vissza fizikailag. A Bourges ellen kicsit jobban játszottunk, de ma nem jó játékkal is nyertünk 11 ponttal, és most csak ez számít” – összegzett a 36 éves játékos.

A Jelena Milovanovicként született, Európa-bajnok Brooks szerint is nagyon küzdelmes meccsen vannak túl.

„Mindkét csapatnak nehezebb dolga volt ma, mert egyformán a második mérkőzésünk volt. Nekem ma is jól mentek a dobások, de elfáradtam, jól fog jönni most a két nap pihenő” – tette hozzá.

Az Euroliga alapszakasza a koronavírus-járvány miatt ezúttal buboréktornákba sűrűsödik, a D csoport második zárt kapus viadalára január 19. és 22. között kerül sor egy később kijelölendő helyszínen.