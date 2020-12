Női kosárlabda Euroliga – Győzelemmel kezdett a Sopron – fotók

A házigazda Sopron Basket 70-60-ra legyőzte a francia Bourges-t a női kosárlabda Euroliga csoporttornájának keddi nyitómérkőzésén.

A török Galatasaray pozitív koronavírustesztek miatt nem utazott el Sopronba, így három csapatra olvadt a mezőny, és ha lehet, még csendesebbé vált a résztvevőknek otthont adó „buborékhotel” is. A szállodában csaknem egy hétig teljes elszigeteltségben laknak a játékosok, szervezők, játékvezetők, kísérők és a szálláshely személyzete is. Szigorú rend szerint zajlanak az étkezések – melyekhez a sajtó külön termet kapott -, a csapatok nem érintkezhetnek egymással, és interjúkra is csak előzetes egyeztetés után nyílik lehetőség.

A Novomatic Arénában csak a dübörgő zene idézte a meccsek előtt megszokott hangulatot, a számos rangadó és Euroliga négyes döntő helyszínéül szolgált csarnokban zöld-sárga drapériák fedték a máskor zsúfolt lelátókat, és a széktámlákon elhelyezett gyerekrajzok voltak hivatottak pótolni a közönséget. A zsűriasztalt a rendezők két részre osztották fel, melyeket átlátszó plexi választott el egymástól. A hivatalos közreműködők közül ugyanis az első sorban ülők a szigorúbb, míg a hátsóban helyet foglalók az enyhébb buborékba tartoztak, és ők sem érintkezhettek egymással, mint ahogy például az újságírók sem a tribünök tetején dolgozó közvetítő stábbal.

Ami a nyitómeccs főszereplőit illeti, a Sopron és a Bourges versengése több mint két évtizede tart már: az 1999/2000-es szezonban mindkét gárda nyert odahaza, azóta pedig további 20 mérkőzést vívtak egymással, mely során 11 alkalommal a magyarok, kilencszer pedig a franciák ünnepelhettek.

A 23. csata – melynek hivatalos nézőszáma 10 fő volt – első kosarát az olimpiai bronzérmes szerb Jelena Brooks dobta, aki két hete még a válogatottal egy isztambuli Eb-selejtezős buborékban vitézkedett. Az amerikai Briann January ötödik pontjával 11-7-re elhúztak a hazaiak, mire lelkes „Hajrá, Sopron!” buzdítás harsant fel a hangszórókból. A kiegyenlített nyitónegyed után egy 7-0-ás rohammal meglódult Gáspár Dávid együttese, majd megszerezte első pontjait a csak erre a hétre szerződtetett, kétszeres WNBA All Star-válogatott Glory Johnson is. A nagyszünetben 34-29 volt az állás.

Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy a magyar bajnok sokkal eredményesebben dobta a kétpontosokat (58/39 százalék), az ellenfél viszont jobban számíthatott a csereemberekre, akik 14, illetve 2 pontot szereztek. A mezőny legjobbja ekkor a Jelena Milovanovic néven született Brooks volt 11 ponttal.

Térfélcsere után az elmúlt két Euroliga Final Fourban házigazda zöld-sárgák őrizték sovány előnyüket, de leszakítani nem sikerült a franciákat. Brooks és January mellett elkapta a fonalat a szintén amerikai Gabby Williams is, 30 perc elteltével 48-44 állt a nagyórán. Az utolsó játékrészben az óriás termetű Isabelle Yacoubou hatékonyan dolgozott a palánkok alatt, és a Bourges átvette a vezetést (50-51), de Williams, January és a szerb Tina Krajisnik is jókor dobott triplát. A hajrában már csak négy pontra tudott felzárkózni az ellenfél, így az NB I-ben is veretlen Sopron győzelemmel kezdte meg a nemzetközi szezont.

A mérkőzés legjobbja Gabby Williams lett 19 ponttal.

Gáspár Dávid vezetőedző az MTI-nek elmondta, azt kapták, amire számítottak.

„Nagyon küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, picit csalóka ez a tízpontos különbség. Alapvetően jellemzi a francia kosárlabdát, hogy a fizikális játékra épül. A következő meccsen támadásban várok nagyobb pontosságot, most elveszett a +flow+, részben mert új játékost kellett beépíteni a csapatba, emiatt időnként megtört a ritmus, másrészt védekezésben óriási nyomást gyakorolt ránk a Bourges. A hetven pont általában elegendő, ha így tudjuk tartani az ellenfelet” – tette hozzá.

A meccs hőse, Gabby Williams úgy vélte, a csapatok energiája közti különbség döntötte el a találkozót.

„A fontos dobások megvoltak ma, a pályán folytatott kommunikációban még van hova fejlődnünk. Ha ez működik, akkor meglesz a megfelelő ritmus is péntekre a Landes ellen” – fejtette ki az amerikai légiós.