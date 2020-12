Női kosárlabda Euroliga – Gáspár Dávid, a Sopron Basket edzője: szeretnénk élni a lehetőséggel

Gáspár Dávid vezetőedző szerint a Sopron Basket ki akarja használni a hazai pálya minden előnyét kedden és csütörtökön, amikor két zárt kapus csoportmérkőzést játszik a török Galatasarayjal a női kosárlabda Euroligában.

A magyar bajnok két hete kezdte meg szereplését a nemzetközi porondon, amikor buboréktorna keretében fogadta a Bourges-t és a Landes-t, és mindkét francia csapatot legyőzte. A Galatasaray akkor pozitív koronavírustesztek miatt nem tudott csatlakozni, de a nemzetközi szövetség (FIBA) úgy döntött, hogy ezen a héten újabb buboréktornára kerül sor a Novomatic Arénában, amelynek keretében a Sopron és isztambuli ellenfele mindkét csoportmérkőzését lejátssza kedden és csütörtökön 14.30-tól.

„Szeretnénk élni a lehetőséggel, a Galatasaray komplex és erős csapat, mi pedig a hazai pálya minden előnyét ki akarjuk használni” – mondta a tréner az M4 Sport hétfői, Sporthíradó című műsorában. „Fontos, hogy nem kell utaznunk, mint ahogy az is, hogy sikerült teljes kerettel edzenünk, végre nem voltunk kevesen, tudtunk öt-ötben játszani. A hazai meccsek is összecsiszoltak bennünket, ezúton is köszönjük a PINKK-Pécsi 424-nek a sportszerűséget, hogy pénteken ideutazott a bajnoki mérkőzésre, ezzel is elősegítve a felkészülésünket” – tette hozzá Gáspár Dávid. A január 19. és 22. között esedékes újabb zárt kapus Euroliga-torna helyszíne Bourges lesz majd.