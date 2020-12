Női kosárlabda Euroliga – Buborékban két francia ellen a Sopron Basket Sopronban

A soproni együttes csapatkapitánya, Fegyverneky Zsófia a klub honlapjának nyilatkozva elmondta: remek felkészüléssel kezdte a szezont a csapat,

Amint arról már beszámoltunk, a török Galatasaray együttesének több játékosa is pozitív mintát produkált a soproni Euroliga-csoportkör előtti koronavírusteszten, így a nemzetközi szövetség értelmében a török csapat nélkül rendezik a soproni buborékban a mérkőzéseket. Mindez azt jelenti, hogy a soproniak mellett a francia bajnokság két veretlen csapata, a Bourges és Basket Landes vesz részt a fordulóban.

A Sopron egyik légiósa, az amerikai bedobó, Gabby Williams egy pozitív és két negatív teszttel rendelkezett, valamint a részéről egy szerológia-antitestvizsgálati eredményt is fel tudott mutatni a soproni klub. A FIBA orvosi bizottságának azt kellett mérlegelnie, hogy ezen orvosi dokumentumok ismeretében engedik-e a fiatal amerikai játékost a buborékba.Nos, a testület végül hozzájárult a kosaras pályára lépéshez.

Gáspár Dávid, a soproni csapat szakvezetője a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt még hetekig kénytelen nélkülözni a csapat és a válogatott középjátékosát, Határ Bernadettet. A buborék csoportkörre a helyére szerződtetett montenegrói útlevéllel is rendelkező amerikai Glory

Johnsonról a soproni szakvezető azt mondta, jó edzettségi állapotban érkezett, látszik, hogy egyénileg készülve fizikálisan karbantartotta magát, de csapat-

edzéseken az utóbbi időszakban nem vett részt. Ezzel együtt a center könnyen, gyorsan tanulja a soproni csapat rendszerét, játékait, védekezésben és támadásban egyaránt, s bízik benne: Johnson hasznára lesz a csapatnak.

Ami az első francia riválist, a Bourges csapatát illeti, Gáspár szerint nagyon kemény, szervezett védekezésre épít, amelyet elég nehéz feltörni. Dinamikus, gyors támadásvezetésre lenne szükség ahhoz, hogy tanítványai meg tudják bontani a nagy múltú francia együttes védelmét, és ami nagyon fontos: csapatként, egységesen kell játszani ahhoz, hogy sikeresen kezdjék a tornát.

Ami a Bourges támadójátékát illeti, azzal kapcsolatban Gáspár Dávid azt mondta: a francia élcsapat nem bonyolítja túl támadójátékát, leginkább játékosai egyéni képességeire épít. Arra pedig építhet, hiszen a csapat belső sorát olyan rutinos francia válogatott játékosok alkotják, mint Isabelle Yacoubou vagy Elidie Godin, valamint az „új hullám” egyik legígéretesebb képviselője, Alexia Chartereau.

Régi ismerős a Bourges csapatában Marissa Coleman, az amerikai bedobó, aki jó pár éve szerepelt a soproni együttesben.

A francia együttes játékát a tapasztalt svéd irányító, Elin Eldebrink próbálja majd szervezni.

A soproni együttes csapatkapitánya, Fegyverneky Zsófia a klub honlapjának nyilatkozva elmondta: remek felkészüléssel kezdte a szezont a csapat, majd amikor már az Egyesült Államokból érkező játékosokat próbálták beépíteni, jött a vírus, és hosszú hetekig nem tudtak az edzéseken érdemi csapatmunkát végezni. Az elmúlt egy-másfél hétben aztán több, korábbról elhalasztott bajnoki mérkőzést is lejátszott a csapat, ezeken már javuló formát mutatott.

Fegyverneky sajnálja, hogy szurkolók nélkül kell majd játszani a buborékban, de a céljuk most is az, hogy mindenki a maximumot hozza ki magából.