Női kosárlabda Euroliga – A francia bajnok otthonában a Sopron

Szerdán est 8 órától a francia bajnok Lion DLC Asvel otthonában lép pályára a Sopron női együttese az Euroligában.

Gáspár Dávid tanítványai a sorozatot francia földön kezdték, s a Montpellier otthonában sikerrel jártak.

A Lyon két hete saját pályáján fölényes, 89-67-es győzelmet aratott az ellen a Girona ellen, amely az előző fordulóban legyőzte a Sopront. A magyar bajnok a múlt heti spanyolországi meccsen nemcsak veretlenségét, hanem a második negyed közepén megsérülő irányítóját, Briann January-t is elveszítette, sőt a hétvégi, zalaegerszegi bajnokit az amerikai játékmester mellett kisebb sérülés miatt a szerb magasbedobó, Jelena Brooks is kihagyta.

Gáspár Dávid a mai riválissal kapcsolatban elmondta, a francia nemzeti együttesben szereplő kosarasok mellett meglehetősen sok légióst, belga, brazil, kanadai válogatottat és amerikai játékost is foglalkoztató csapat a Lyon. A Sopron edzője szerint a francia bajnok még Euroliga-szinten is top csapat, rendkívül erős támadó potenciállal. Ahhoz, hogy esély legyen egy jó eredmény elérésére, első lépésben alacsony pontszámon kell tartani ezt az ellenfelet, s nem szabad engedni, hogy könnyű kosarakat szerezzen. Egy esetleges bravúrhoz természetesen hatékony támadójátékra is szükség lenne. Ennek kapcsán azért van bőven bizonytalanság Gáspár Dávidban, elsősorban azért, mert az valószínűleg csak közvetlenül a találkozó előtt derül ki, hogy a sérülések miatt milyen kerettel léphet majd pályára a Sopron Lyonban.