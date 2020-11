Női kézilabda – Újabb játékos hosszabbított az Audi ETO-val – Fodor Csenge 4 évig Győrben

A Győri Audi ETO KC újabb játékosával hosszabbított szerződést.

Fodor Csenge nyáron lejáró kontraktusát 4 évvel toldotta meg. „Elégedettek vagyunk Csenge teljesítményével. Nagyon sokat fejlődött amióta a klubunk kötelékéhez tartozik. Egy hosszú távú, négyéves szerződést kínáltunk neki, ami egyrészről kifejezi a bizalmat játékosunk felé, másrészt megmutatja elégedettségünket az eddig végzett munkája kapcsán. Hiszek benne, hogy Csenge fiatal kora ellenére megszerezte már azt a rutint, ami ahhoz kell, hogy a legmagasabb szinten végezze munkáját. Örömmel írtam alá a szerződését, büszke vagyok, hogy továbbra is az ETO-család tagja lesz” – nyilatkozta dr. Bartha Csaba elnök a klub honlapján.

„18 évesen, amikor ide kerültem tudtam, hogy ez életem lehetősége. Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy kaptam egy új szerződést és további bizalmat a klubtól. Remekül érzem magam Győrben, otthonra találtam a csapatban és a városban is az elmúlt években. Az a profizmus és a légkör, ami itt körülvesz még jobban motivál arra, hogy jobb és jobb legyek. Számomra nem volt kérdés, hogy maradni szerettem volna, így nagyon gyorsan meg tudtunk egyezni a klubbal. Továbbra is az a célom, hogy mindent megtegyek a csapat sikeréért, és bízom is benne, hogy a következő szezonokban is olyan sikeresek leszünk, mint az elmúlt években” – nyilatkozta a balszélső.

Fodor Csenge 2017 nyarán csatlakozott a Győri Audi ETO KC csapatához. Kétszeres Bajnokok Ligája győztes, kétszeres magyar bajnok és Magyar Kupa győztes. Eddig 112 mérkőzésen lépett pályára győri színekben (68 bajnoki, 2 MK, 42 BL) és 185 gólt szerzett.