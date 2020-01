Női kézilabda – Önbizalmat növelt a hétvégi győzelem Mosonmagyaróváron

Az élvonalban szereplő Motherson-Mosonmagyaróvár magabiztos játékkal győzte le múlt hétvégén a Szent István SE-t.

A hazai csapatból Bardi Fruzsina remekül védekezett és támadásban is igazán gólerősen játszott.

„Elsősorban lélektanilag voltunk igazán erősek – kezdte az MKC beállója. – Jó vált látni és átérezni, hogy végre az egész csapat felszabadultan kézilabdázott. Élveztük a játékot és így sok mindent sikerült megvalósítanunk abból, amit a mérkőzés előtt gyakoroltunk, amire készültünk. Végig vezettünk és ez meg is nyugtatta a csapatot és úgy érzem, hogy egy kicsit el is bizonytalanította az ellenfelünket. Előzetesen nem számítottunk könnyű mérkőzésre, mert a Szent István SE már többször bebizonyította, hogy szívós, szervezett csapat. Reálisan kezeljük ezt a sikert, amely valóban akkor válik igazán értékessé, ha pénteken legyőzzük a székesfehérváriakat is. A bajnokság első felében több olyan pontot elveszítettünk, amelyek még hiányoznak és ezeket most pótolnunk kell. Szeretnénk egy az előző évihez hasonló tavaszt produkálni és ehhez az első lépést most az Alba ellen kell megtennünk. Ez nem lesz egyszerű, de én úgy érzem, hogy össze érett a csapatunk, egyre jobb formában vagyunk. A pénteki védekezésünk nagyon hatékony volt és a támadó játékunk is erőteljesebb, pontosabb. Reméljük, hogy a szurkolóinkat sikerült egy kicsit belelkesítenünk és a segítségükkel újra nyerni fogunk” – tette hozzá Bardi.

Érezhető, hogy az MKC tudatosan keresi a páros kapcsolatokat és sok gólt szerez a beálló posztról.

„Az edzéseken nagyon sokat gyakoroljuk ezeket a figurákat és valóban törekszünk arra, hogy megjátsszuk a beállót, a szélsőket. Szerencsére most a gólok is jönnek az edzéseken elsajátított formációk után és ez jó visszaigazolás a számunkra. Így Horváth Bernadettnek és nekem is több lehetőségem van a gólszerzésre vagy egy-egy jó elzárásra, előkészítésre, ami ugyanolyan fontos elem a játéknak. Nagyon örültem, hogy pénteken öt kísérletből, sikerült négyszer a kapuba találnom. Régen volt már ilyen jó az arányom, ami remélem, hogy egy kis önbizalmat ad a számomra a folytatáshoz” – mondta befejezésül a mosonmagyaróvári kézilabdázó.