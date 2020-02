Női kézilabda – Nem volt elég egy jó félidő, kikapott Érden az MKC

A Motherson-Mosonmagyaróvár az első harminc percben tudta tartani a lépést a vendéglátókkal, a második félidőben azonban ez már egyáltalán nem sikerült.

Érd – Motherson-Mosonmagyaróvár 39 – 24 (17 – 15)

Érd Aréna, 700 néző. V: Marton, Szabó E.

Érd: Janurik – NASCIMENTO 9 (1), Kiss N. 5, TÓTH G. 6, Kisfaludy 2, Jerabková 2, Bízik R. 4. Csere: FOGGEA (kapus), Kovacevic 4, LAVKO 5, Szabó L 1., Termány R., Shatzl Natalie 1, Gávai. Edző: Szabó Edina

MKC: Herczeg – Katona 2 (1), Hudák 3, Gyimesi 3, Horváth B. 4, Szarková 2, Hajtai 2. Csere: Dányi (kapus), TILINGER 7 (2), Holesová 1, Bardi, Kellermann D., Lancz, De Souza, Domokos, Szalai Zs. Edző: Bognár Róbert.

Kiállítások: 14, ill. 8 perc (piros lap: Kovacevic 44. perc)

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/3

A mérkőzés első perceiben a triplázó brazil világbajnok Nascimento és a szintén három gólt szerző Hudák Emma repítették a csapataikat. Az MKC pedig nem csak le tudta fékezni a hazai gárdát, hanem az első húsz perc végén még a vezetést átvette. Időt is kért Szabó Edina a hazaiak vezetőedzője és kapust is cserélt, beküldve a francia Foggeát a játéktérre. Az érdiek a széleken voltak veszélyesebbek, de a szünetben megszerzett két gólos előnyükhöz az MKC hajrában elkövetett hibái is kellettek.

A szünet után viszont sajnos már nem az az első félidőben látott szervezett mosonmagyaróvári csapatot láttuk. Így a lendületbe jött hazai gárda előbb öt majd, a negyedóra elmúltával már tíz góllal elhúzott. A Motherson-Mosonmagyaróvár rengeteg technikai hibát vétett, ezek miatt pedig az emberelőnyös helyzeteit sem tudta kihasználni. Ekkor nagy volt a különbség a két csapat teljesítménye között és ezt érdiek könyörtelenül gólokra is váltották.

Szabó Edina: – Kalapot le az érdi lányok előtt, akik hatalmasat küzdöttek és megmutatták, hogy igazi sportemberek. Hittel, alázattal játszottak, amiért szeretik itt őket és a körülményekhez képest a szurkolók is segítettek ma nekünk. Nem olyan egyszerű a helyzetünk és a folytatás sem tőlünk függ.

Bognár Róbert: – Az első félidő sem volt teljesen rendben, mert annak a végén is voltak hibáink. A folytatásban azonban szinte csak azok voltak, hiszen gyakorlatilag odaadtuk a labdákat az érdieknek, hogy menjenek és lőjenek gólt. Huszonhat technikai hibával játszottunk ekkor és így nem is születhetett más eredmény. Ezt pedig nekem sürgősen rendeznem kell a csapattal, mert nekünk még nagyon fontos mérkőzésink lesznek, amelyeken nem lehet így kézilabdázni.