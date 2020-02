Női kézilabda NB II – Mosonmagyaróvári győzelem

Egerszegi KK – Mosonmagyaróvári KC U22 27-29 (13 – 17)

Zalaegerszeg, NB II-es női kézilabda mérkőzés, V: Bab, Szincsák.

MKC U22: Fritz – Bartha, Fekete F. 1, Szalai Zs. 9, Pozsgai 4, Lázár 5, Szalai V. 6. Cs: Dávida, Zsigmond (kapusok), Pusztai 1, Szabó Cs. 1, Paróczai 1, Trestyén 1, Ruzsom, Simon, Vinkelmann. Edző: Stranigg Ferenc.

Stranigg Ferenc: – Kemény, agresszív nyitott védekezéssel és ebből szerzett gyors gólokkal kezdtük a mérkőzést. Jó volt tehát a kezdés és így el is tudtunk húzni négy-öt góllal. Sajnos ettől egy kicsit meg is nyugodott a csapat és ezt megérezte a rutinos hazai csapat. Sikerült felzárkózniuk, de a találkozó hajrájában ismét koncentráltan, eredményesen kézilabdáztunk. Értékes győzelmet szeretünk tehát idegenben és külön öröm a számunkra Szalai Vivien visszatérése, aki a súlyos sérülése után, most gólokkal és jó játékkal segítette a csapatot.