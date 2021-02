Női kézilabda NB I – Tóth Gabriella Mosonmagyaróváron folytatja

Tóth Gabriella a nyártól a Mo­­therson-Mosonmagyaróvár csapatában folytatja pályafutását.

Helytálló volt értesülésünk: immár hivatalos, hogy Tóth Gabriella a nyártól a Mo­­therson-Mosonmagyaróvár csapatában folytatja pályafutását. A válogatott irányító tulajdonképpen visszatér Mosonmagyaróvárra, hiszen tizenhat évesen már játszott az MKC jogelődjében, a Veszprém Barabás KC gárdájában. A 2014/15-ös élvonalbeli bajnokságban pedig a mosonmagyar­óvári csapatban kézilabdázott. Tóth Gabriellát családi szál is köti a mosonmagyaróvári klubhoz, hiszen a játékos édesapja, Tóth Ferenc az MKC masszőre.

– Ismerős környezetbe, barátok közé érkezem majd nyáron, és nagyon bízom abban, hogy itt végre önmagamat is megtalálom – nyilatkozta a játékos. – Mostanában sok volt a változás körülöttem, pedig számomra pont a bizalom, a biztonság a legfontosabb, hogy igazán jól tudjak teljesíteni. Az MKC csapata, az edző személye, a szakmai stáb, a környezet, a szurkolók mind arra ösztönöztek engem, hogy visszatérjek Mosonmagyaróvárra. Siófokon egy plusz egyéves szerződésem van, de kértem, hogy tekintsünk el a második év életbelépésétől. Érdről nem szívesen mentem el, de az ismert problémák, a csapat szétesése után nem volt más választásom. Siófokra nagy reményekkel igazoltam, ám most mindenképpen váltani akartam, nem is gondoltam arra, hogy maradjak. Több klub is megkeresett, de az is megerősítette a szándékomat, hogy a klub és én is hosszú távú szerződésben gondolkodtunk, amelynek végül hároméves megállapodás lett az eredménye.

– Két irányt határoztunk meg, amikor azon kezdtünk gondolkodni, kivel pótoljuk a játékot abbahagyó Tilinger Tamarát – tette hozzá dr. Hoffmann László, a klub szakmai igazgatója. – Az egyik az volt, hogy a kiválasztott kézilabdázó ugyanazt a minőséget képviselje, tehát eredményes, gólerős játékos legyen, miközben ki is tudja szolgálni a társait. A másik feltétel pedig az volt, hogy a múltjával, a tudásával és a személyiségével képes legyen egy vezér szerepre. Kizárólag magyar játékos jöhetett számításba és ezért nagyon örültünk annak, hogy Tóth Gabriella elfogadta az ajánlatunkat. Megtisztelő, hogy bennünk érzi a biztonságot, és ezért hosszú távra kötelezte el magát.

– Tóth Gabit egészen kis kora óta ismerem, dolgoztunk is együtt a korosztályos válogatottakban, ahol láttam, hogy kivételesen tehetséges játékos – folytatta Gyurka János, az MKC edzője. – Tizenhat évesen már élvonalbeli kézilabdázó volt, olyan egyéniség tehát, akire fel lehet nézni, aki példakép lehet a mi fiataljaink számára. Nagyra tartom az egyénisége, a magas játéktudása, a munkabírása és a tapasztalata miatt, ezért nagyon örülök, hogy hosszabb távra érkezik. Több célunk is lesz a közös munkával, mert egyrészt vele gazdagodik majd a csapatunk repertoárja szerkezetben és játékban. Másrészt pedig szeretném, ha visszatérne a tudásának megfelelő szintre, tehát a magyar válogatottba, mert neki ott van a helye. Biztos vagyok abban, hogy képes lesz a megalkuvás nélküli munkára, amivel még sok sikerhez segíti majd az MKC csapatát.