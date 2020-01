Női kézilabda NB I – Siófok-Audi ETO – online közvetítés szerda 18 óra

Balaton-parton a címvédő Audi ETO.

Szerdán 18 órakor a Siófok otthonában lép pályára az Audi-ETO női csapata. A bajnoki rangadó jó felkészülést jelent a hétvégi Bajnokok Ligája-rajtra, vasárnap a francia Brest lesz a zöld-fehérek ellenfele.

„Való igaz, négy nappal a BL-meccs előtt lehetne akár egyszerűbb dolgunk is, de egyrészt ez nem kívánságműsor, másrészt viszont nem is rossz egy gyakorlatilag BL-szintet képviselő csapat ellen pályára lépni, mert legalább le tudjuk mérni, hol is tartunk. Az elmúlt fordulók alapján egyébként nem érzem rossz formában a csapatot. A Kisvárda ellen kimondottan látványosan játszottunk, ami úgy is elismerésre méltó, hogy ellenfelünk elég könnyedén és hamar megadta magát” – mondta Danyi Gábor, a győriek vezetőedzője, aki óvatosan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy egy esetleges győzelemmel zsebben érezhető-e a bajnoki cím.

„Ennyire nem szaladnék előre, mert sok meccs van még hátra, inkább úgy fogalmaznék, hogy nagy lépést tennénk a címvédés felé. Természetesen nem ez foglalkoztat bennünket, mindig csak a következő mérkőzésig tekintünk előre, így most a Siófok elleni rangadót szeretnénk megnyerni” – fogalmazott a szakember, aki továbbra sem számíthat Kari Grimsbőre és Görbicz Anitára.