Női kézilabda – Nyert az MKC a Budaörs ellen

A győzelem gyakorlatilag továbbjutást jelent a Liga-kupa A csoportjából.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Moyra-Budaörs Handball – Motherson-Mosonmagyaróvár 21 – 37 (14 – 18)

Liga-kupa csoportmérkőzés – 4. forduló

2021 január 12. kedd 18.00 óra

Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, zárt kapus

Vezette: Dáné Rita – Gyimesi Metta

Budaörs: Sipeki – SZALAI-SZITA 5, Szabadfi 1, Hornyák Á. 2, Kiss M., Pálos-Bognár 1, KISKARTALI 4. Csere: Böle, Tóth B. (kapus), Palotás, Horváth L. 5 (4), Smid 1, Kovács N. 1 (1), Ekker.

Edző: Buday Dániel

Mosonmagyaróvár: Szemerey 1 – KATONA 5, TÓTH E. 8 (2), Kovács P. 2, Horváth B. 3, Lancz 3, Hajtai 2. Csere: Herczeg (kapus), Gyimesi 1, Hudák 3, Sirián 2, STRANIGG ZS. 6, Domokos, Kellermann.

Edző: Gyurka János

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/2

A Motherson-Mosonmagyaróvár a teljes keretével érkezett Budaörsre, hiszen csak a két szlovák játékos hiányzott, akik nem léphetnek pályára ebben a sorozatban. A mérkőzést megelőzően, a budaörsi csarnokban tartotta az utolsó hazai edzését a magyar férfi kézilabda válogatott, az Egyiptomban rendezendő világbajnokságra utazás előtt. A budaörsi csapat tartalékosabb volt, mert Braun, Hajduch és Zsigmond sérülés miatt hiányzott, Bódi Bernadett pedig pihenés céljából hagyta ki a Liga-kupa csoportmérkőzést.

Az első negyedórában a mosonmagyaróvári gárda tökéletesen érvényesítette az osztálykülönbséget és magabiztosan tartotta kézben a találkozót. Ezt követően azonban lankadt a figyelem és a fegyelem és elsősorban a gólerős szélsőinek köszönhetően, feljött két gólra a Budaörs. Gyurka János időt is kért, rendezte a csapatát és így helyreállt a rend a pályán, ami négy – öt gólos vendég vezetést jelentett.

A szünetben azért vélhetően több szó is esett a koncentrációról és a nagyobb tudás érvényesítéséről, mert egy összeszedettebb MKC érkezett a pályára. Tíz perc elteltével már nyolc találatra nőtt az élvonalbeli csapat előnye, és ami még ennél is fontosabb, gyorsabb, pontosabb is volt a játék. A csereként beálló mosonmagyaróvári kézilabdázók is jól szálltak be a mérkőzésbe, így a találkozó utolsó negyedére már tíz gólosra duzzadt az MKC vezetése. A kötelező feladatát teljesítette tehát a Motherson-Mosonmagyaróvár, ami gyakorlatilag továbbjutást jelent a Liga-kupa A csoportjából, hiszen két hazai találkozója maradt még a sorozatból. Ezt is felülírja viszont annak az értéke, hogy mérkőzés szituációban, egy lelkes, sokat dolgozó csapat ellen gyakorolhatott, a nagyobb feladatokra készülő MKC.

Buday Dániel: – Kicsit megtapasztaltuk azt a tempót, sebességet, amelyen a magyar élvonalban játszanak, ami természetesen tanulságos volt. Ez azon most még nem a mi harcunk, különösen ennyi hiányzóval, ilyen hosszú kényszerű szünetekkel Voltak jobb periódusaink, akkor csináltunk is szép dolgokat, de erővel még nem bírunk egy ilyen találkozót.

Gyurka János: – Jól kezdtünk a mérkőzésen és tulajdonképpen a második félidőben is elfogadható volt a csapatunk teljesítménye. Negyedóra után volt egy figyelmetlen, szétszórt időszakunk, ami viszont nem tetszett. Az egész találkozón pedig ismét érződött, hogy nagyon hiányoznak a kizárólag a mérkőzéseken szimulálható éles szituációk. Megpróbáljuk tehát hasznosítani ezeket a kupamérkőzéseket, felpörgetni a megfelelő hőfokra a csapatot, a játékosokat.