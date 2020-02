Női kézilabda NB I – Nagy csata után döntetlen Mosonmagyaróváron

Szép emlékeket idézett az Elektromos csarnok a mosonmagyaróvári szurkolókban, akik most is megtöltöttek egy szektort a Népfürdő utcában. Az MTK elleni legutolsó budapesti találkozón ugyanis szép győzelmet aratott itt a Motherson-Mosonmagyaróvár. Ez most nem sikerült, de az MKC jó játékkal, értékes pontot szerzett a fővárosban.

MTK Budapest – Motherson-Mosonmagyaróvár 27 – 27 (15 – 15)

Budapest, Elektromos csarnok, 350 néző. V: Altmár, Horváth M. MTK: Győri – DÁVID-AZARI 4, Dakos 3, Szabados, Szöllősi-Zácsik 4, TÓTH E. 10 (3), Sallai 1. Csere: Suba (kapus), Mihálffy 2, Pál T. 1, Gerháth F., Fekete B. 2, Juhász E. Edző: Golovin Vlagyimir. MKC: Dányi – Katona 4, Hudák 2, TILINGER 6 (2), HORVÁTH B. 5, Szarková 4, Hajtai 2. Csere: Herczeg, Ferenczi A. (kapusok), Bardi, Gyimesi, Holesová 1, Kellermann D., Lancz 3. Edző: Bognár Róbert. Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2 A jó formában lévő MTK Budapest egy erős kezdéssel kicsit ráijesztett a mosonmagyaróvári csapatra, amikor az első percekben három góllal elhúzott. Az MKC azonban rendezte a sorait és gyorsan egyenlített, sőt a tizedik perc végén már a vezetést is átvette. A vendégek agresszív nyitott védekezése jól érzékelhetően megfogta, lefékezte a kék-fehéreket. Így a hátralévő időben teljesen kiegyenlített játékot láttunk, amelyben egyik csapat sem tudott igazi előnyt szerezni. Az MKC csapatként működött jobban, az MTK gárdáját pedig a bomba formában kézilabdázó Tóth Eszter repítette, tehát a döntetlen reális eredmény volt harminc perc után. Az izgalmak érezhetően fokozódtak a második játékrészben, mert az MKC továbbra is bátran, fegyelmezetten kézilabdázott. A két csapat találkozóira jellemző, a végletekig kiélezett végjátékra lehetett számítani, mert a folytatásban sem tudott egyik gárda sem ellépni a másiktól. Golovin Vlagyimir és Bognár Róbert megpróbált az időkérésekkel belenyúlni a mérkőzésbe, de ezek sem hoztak fordulatot, számottevő előnyt a csapatoknak. Az utolsó öt perchez egy gólos MKC vezetéssel érkeztünk és frissebbnek, elszántabbnak is tűnt a mosonmagyaróvári csapat. Egy perccel a mérkőzés lefújása előtt 27 – 27 – et mutatott a csarnok eredményjelzője, de az MTK pontatlan lövéssel fejezte a támadását. Sajnos a másik oldalon a mosonmagyaróvári csapatnak sem sikerült betalálnia a hátralévő másodpercekben, így a mérkőzés végeredménye döntetlen maradt. Golovin Vlagyimir: – Sajnos egy kicsit kétarcú csapat vagyunk, mert szerzünk ugyan bravúr pontokat, de ezeket el is engedjük, amikor esélyesebbek vagyunk. Éppen ezért ma örülök is az egy pontnak, mert nem is érdemeltünk volna többet. Gratulálok a Mosonmagyaróvárnak a harcos, szervezett játékához. Bognár Róbert: – Büszke vagyok a csapatra, mert fel tudott állni az Érden mutatott teljesítmény után. Kevés csapat fog majd elhozni pontot az MTK Budapest otthonából és ezért ez nekünk nagyon jól fog jönni a céljaink eléréséhez. Talán egy kicsivel még több is volt a mai mérkőzésben, de összességében elégedett vagyok a csapattal. A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 19 18 – 1 668-455 36 pont

2. Siófok KC 18 15 1 2 608-427 31

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 18 13 3 2 579-454 29

4. DVSC Schaeffler 17 10 3 4 527-485 23

5. Érd HC 17 11 – 6 557-476 22

6. Váci NKSE 17 9 2 6 493-484 20

7. MTK Budapest 20 8 3 9 569-616 19

8. Dunaújvárosi Kohász KA 18 7 2 9 458-491 16

9. Hungast-Szombathelyi KKA 17 6 1 10 436-522 13

10. Motherson-Mosonmagyaróvár 18 5 2 11 466-525 12

11. Kisvárda Master Good SE 17 4 3 10 408-476 11

12. Alba Fehérvár KC 17 4 1 12 433-524 9

13. Békéscsabai Előre NKSE 17 2 1 14 452-522 5

14. Szent István SE 18 – 2 16 458-655 2